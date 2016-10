Garitano: "Nos vamos jodidos, el partido no era para 4-1"

Gaizka Garitano, entrenador del Deportivo de la Coruña, consideró "injusta" la goleada recibida en el derbi gallego, en un partido en el que, a su juicio, la pegada de los futbolistas del Celta de Vigo ha sido "determinante".

"Es un día muy jodido para nosotros. Lo que hay que hacer es valorar el partido, más allá del resultado. Empezamos mal y nos fuimos reponiendo hasta estar mejor que ellos durante la primera parte y parte de la segunda. Hasta el 2-1 no fuimos menos que el Celta", explicó el técnico vasco en su comparecencia ante los medios de comunicación.

"Pero en las áreas -continuó Garitano, quien justificó la ausencia del turco Emre Colak de la convocatoria como "una decisión técnica"- ellos han sido más determinantes, el nivel que tienen de mediocampo hacia adelante es importante, no se puede comparar con el nuestro".

Cuestionado por el penalti por mano de Sidnei, que propició el 2-1, aseguró que no vio la jugada pero acabó siendo decisiva en el choque: "No lo he visto. Hasta ahí estábamos muy bien. El equipo estaba siendo mejor. Jugando más en el campo que el Celta que en el nuestro. Ha sido una jugada desgraciada y a partir de ahí el Celta tuvo más espacios. No era un partido para 4-1, es demasiado castigo".