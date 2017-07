Emre Mor, una pieza codiciada

Emre Mor es una de las alternativas que baraja el Celta para reforzar el ataque, pero su incorporación no resultará sencilla. No en vano, el club vigués choca en la pugna por el prometedor internacional turco con el interés de equipos de la talla del Liverpool o el Fenerbahce. Son sólo dos de los clubes que han sido vinculados de cara a la próxima temporada con Mor, que en principio será cedido después de un año con escaso protagonismo en el Borussia Dortmund.

El conjunto germano pagó cerca de 10 millones de euros al Nordsjaelland danés por hacerse con sus servicios a principios del pasado verano. Sin embargo, la falta de continuidad en su primera campaña en la Bundesliga –disputó un total de 19 partidos, en los que marcó un gol y dio tres asistencias– ha llevado al club de Dortmund a buscar una cesión para el joven jugador, de sólo 19 años.

Mor baraja numerosas ofertas. Por él se han interesado clubes de la talla del Liverpool o el Southampton, así como la Real Sociedad o el Fenerbahce. En las últimas horas, la prensa turca indicaba que el futbolista del Borussia Dortmund estaba muy cerca de incorporarse al poderoso conjunto de Estambul. Sin embargo, Mor aseguró recientemente que su intención no era jugar en Turquía. "Para mí es un placer jugar con la selección de Turquía, pero no es mi intención ir a jugar en la Superliga. No sé turco ni estoy familiarizado con la cultura turca. No quiero sentirme un extraño allí", explicaba el joven futbolista, nacido y criado en Dinamarca.

Emre Mor nació en un distrito de Copenhague hace casi 20 años (los cumplirá el próximo 24 de julio). Allí creció y pronto comenzó a destacar. Las selecciones inferiores de Dinamarca lo reclutaron y jugó con los combinados sub-17, sub-18 y sub-19. Hasta que Turquía, el país desde donde su padre emigró a Dinamarca, apostó por él y Mor decidió jugar con el combinado otomano. El año pasado, cuando Mor contaba con sólo 18 'primaveras', Fatih Terim lo hizo debutar como internacional absoluto y se lo llevó a la Eurocopa de Francia. "Es un futbolista fuera de lo común", indicaba entonces el veterano seleccionador turco. El Borussia Dortmund ya le había ganado la batalla a clubes como el mencionado Liverpool –que ahora vuelve a la carga por Mor– o el Ajax, que también estaban interesados en hacerse con sus servicios. "Es una tragedia para el fútbol danés", señalaba Kasper Hjulmand, su técnico en el Nordsjaelland, cuando Mor decidió dejar de defender los colores del país nórdico para jugar con Turquía.

Su aventura en el Dortmund no empezó mal. Debutó en la Bundesliga en la tercera jornada y marcó uno de los seis goles que el Borussia le hizo al Darmstadt (6-0). No volvería a hacer un tanto en partido oficial en una temporada que acabó con 19 encuentros. Ahora, su club busca una cesión y el Celta, a pesar de que su preferencia es incorporar a jugadores con contrato, es uno de los equipos interesados en hacerse con sus servicios.

No resultará sencillo. El Celta se enfrenta a rivales de mucho nivel en la pugna por Emre Mor, varios de los cuales jugarán en Europa la próxima temporada. Equipos, además, con mayor potencial económico. Entre las ventajas que tiene el conjunto celeste está la presencia de tres futbolistas daneses en la plantilla –Wass, Pione Sisto y Hjulsager–, circunstancia que podría facilitar su aclimatación.

El Celta ha realizado ya dos fichajes este verano –el delantero uruguayo Maxi Gómez y el centrocampista Jozabed Sánchez– y pretende realizar dos más: un extremo y otro futbolista para la medular. La intención del club es realizar uno de esos fichajes con la mayor premura posible –puede ser el extremo o el interior– y dejar la última contratación de la temporada para más adelante, teniendo en cuenta que en el mes de agosto pueden aparecer opciones que ahora mismo no parecen factibles.

Mientras tanto, el club trabaja para dar salida a los jugadores que no entran en los planes de Juan Carlos Unzué. El primero en salir será Dejan Drazic, cuya cesión estaba a punto de cerrarse, y en las próximas semanas pueden seguir el mismo camino jugadores como Álex López, David Costas o Josep Señé, dada la necesidad de aligerar la plantilla celeste.n