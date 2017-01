Emoción entre monotipos

La tercera fase del Trofeo Pazo de Cea-Gloria de monotipos J70 concluyó ayer con un emocionante desenlace. El "G75" del veterano regatista olímpico Gustavo Martínez Doreste se había aupado el sábado a la primera posición de la clasificación, pero ayer no pudo resistir el empuje del "Sailway Bluesock Hostels" de otro experimentado regatista, el vigués Gonzalo Araújo. Tras una intensa lucha entre ambos, la embarcación local se hizo con el triunfo en esta tercera fase de una competición que, además, lidera en la general. Fue, no obstante, una victoria muy ajustada. No en vano, ambos acabaron el fin de semana empatados a 20 puntos y el triunfo tuvo que decidirse por el mayor número de victorias parciales de la tripulación que encabeza Araújo, que este fin de semana contó con la presencia de la campeona olímpica en los Juegos de Londres 2012 Sofía Toro.

Las condiciones meteorológicas volvieron a favorecer ayer la práctica de la vela. El domingo amaneció frío, pero con una componente entablada del noreste con una fuerza media de 12 nudos que permitió una salida puntual de la flota. El comité de regatas pudo celebrar cuatro mangas, con victorias parciales para el "Sailway" en las dos primeras, el "Abril Verde" en la tercera y el "G75" en la cuarta. Precisamente, esos dos triunfos logrados ayer por Araújo y su tripulación le permitieron hacerse con la victoria en esta tercera fase, aunque empatados a 20 puntos con el barco que encabeza el grancanario Gustavo Martínez Doreste, con los locales Alberto Viejo y Ramón Lago como miembros de su tripulación.

El podio lo completó de manera brillante el "Abril Verde" del ourensano Luis Pérez Canal, a sólo cinco puntos de las dos embarcaciones que comandaron la clasificación. Un resultado muy a tener en cuenta, dado que el velero de la ciudad de As Burgas cuenta con una tripulación amateur.

Por detrás acabaron el "Marnatura" de José Luis Freire y Luis Bugallo, con 30 puntos, y el "Sogacsa" de Pablo Iglesias, con 32.

Con estos resultados, el "Sailway Bluesock Hostels" de Gonzalo Araújo afianza su primera posición en la clasificación general, seguido de cerca por el "Noticia" de Pichu Torcida y el mencionado "Abril Verde" de Luis Pérez Canal, una de las embarcaciones más regulares de una competición que ha reunido en aguas de la Ría de Vigo a regatistas muy destacados como los mencionados Araújo, Doreste, Torcida, Toro y Viejo o la pontevedresa Támara Echegoyen, otra campeona olímpica –junto a la propia Toro en el 'Matchrace' de Londres 2012– que da lustre al Trofeo Pazo de Cea-Gloria.

La cuarta fase tendrá lugar los días 11 y 12 de febrero.n