Despedidas por mensaje

Un mensaje y sin equipo. Claro, rápido y doloroso. El Sporting de Braga se deshizo de esta forma de cuatro de las cinco jugadoras procedentes de El Olivo que firmó el pasado verano. Además, el propio club anunció el pasado mes de noviembre su renovación por una temporada más, un compromiso que quedó en nada.

Claudia García 'Clo', Natalia Sánchez, Andrea Mirón 'Polli', Carla González y Paula Domínguez 'Pauleta' dejaron la pasada temporada las filas de El Olivo para enrolarse en el conjunto portugués del Braga, de Primera División. Tras años en el fútbol amateur gallego, tenían una oportunidad en la pujante liga lusa y, de hecho, el equipo se metió en la final de Copa y peleó durante muchos meses por el título liguero.

Las cosas marchaban bien en el campo y parecían hacerlo fuera también cuando, a finales del mes de noviembre, el equipo portugués anunció la renovación de todas las jugadoras. Sin embargo, el compromiso no era tan fiable y una firma no siempre tiene valor.

En un primer momento llegó una charla colectiva en la que el entrenador afirmaba que lo anunciado no era firme. Fue un aviso, pero no llegaron más noticias hasta esta semana. Incluso el grupo de jugadoras finalizó la campaña con una derrota en la final de la Taça de Portugal.

El desenlace llegó esta semana y a través del teléfono. Un mensaje para anunciar que la relación entre el Braga y cuatro de las jugadoras llegaba a su fin. Solo la mediocentro Paula Domínguez 'Pauleta' continuará en la formación la próxima campaña.

Clo García, Carla González, Andrea Mirón y Natalia Sánchez recibieron la noticia de que deberían buscar otro equipo para el próximo curso. Sin reuniones personales, sin decirlo a la cara. Un mensaje para finalizar el sueño del profesionalismo, que se truncó de forma inesperada.

Entre las escasas explicaciones recibidas está que el Braga tenía la intención de reducir su presupuesto el próximo curso y rebaja los gastos de una sección femenina que contará con más futbolistas lusas. "Claro que nos pilló de sorpresa", reconoce Clo y añade que "por las actitudes en los últimos meses lo podía intuir, pero también podía entender que era una forma para motivarnos en el tramo final".

Lo cierto es que ahora deben buscar acomodo en otras formaciones cuando el mercado femenino ya está muy avanzado, tanto en España como al sur del Río Miño. La propia Clo García, que anotó 17 goles en 23 partidos, ya recibió llamadas con propuestas, pero deberá buscar una de interés. Quiere seguir en Primera División, pero es complicado.n