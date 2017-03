Un derbi de un solo color

El Godoy Maceira Porriño logró un gol en los 12 primeros minutos de juego y repitió similar acierto ofensivo en el inicio de la segunda parte. Es la mejor explicación para la casi plácida victoria que logró ayer el Mecalia Atlético Guardés en el derbi que se disputó en el pabellón porriñés y que resultó menos igualado de lo esperado –y de lo deseado por los aficionados–. El equipo del Baixo Miño maniató a las locales y siempre tuvo el mando del encuentro con suficiencia, demostrando que su apuesta por pelear el título de liga con el Bera Bera –que ayer también ganó, en su caso al Mavi (27-22)– va en serio; pero que muy en serio.

De salida, el 5.1 defensivo del Guardés, con África Sempere en el avanzado para impedir que Cecilia Cacheda jugase con facilidad y especial vigilancia en el penúltimo sobre Sarai Samartín, fue un obstáculo demasiado difícil para un Porriño que no encontró caminos y que cuando sí lo hizo se topó con una Estela Carrera más que espléndida en la portería visitante. Además, en el otro lado de la pista, Inés Hernández hizo daño enseguida desde la primera línea, las acciones con dos pivotes funcionaron y hasta hubo algún contragolpe fulgurante –protagonizado por las dos mejores jugadoras del encuentro, Estela Carrera en el pase y África Sempere en la definición–.

Tan mal veía la situación Abel Estévez, técnico local, que en el minuto 7 pidió su primer tiempo muerto todavía con 0-3 en el marcador. El parón le sirvió al Porriño para marcar en el siguiente acción su primer gol, pero no para cambiar la dinámica de un partido que amenazaba con írsele de las manos demasiado pronto (1-7, minuto 11).

Logró al menos el conjunto local que la herida dejase de sangrar tanto aplicándose en defensa, pero sólo logró acercarse hasta los cuatro goles, desventaja que volvió a estirar hasta los seis el Mecalia para ir al descanso (7-13).

Con sólo siete goles anotados, el Godoy Maceira sabía que necesitaba una reacción fulgurante para tener todavía algo que decir en el partido. Lo intentó con pundonor en el arranque de la segunda mitad, pero Estela Carrera se encargó de matar todas sus esperanzas con media docena de espectaculares paradas. De hecho, el marcador del descanso estuvo sin moverse más de diez minutos, porque al Guardés ya no le hacía falta marcar para mandar.

El partido ya estaba dedicido y lo único que faltaba por concretarse era la renta final a favor del Guardés. La máxima desventaja fue de ocho goles y al final la distancia entre uno y otro se quedó en siete. Porque el Porriño no supo sobreponerse a su pecado original y el Guardés dejó muestras de su riqueza táctica y de la calidad invidivual que atesora.

Tras el derbi, el Guardés –que ganó los dos de este curso– sigue segundo a dos puntos del líder, mientras que el Porriño perdió la quinta plaza en favor del Málaga.

Godoy Maceira Porriño:

Irene Sánchez, Susi Sánchez, Lorena Pérez (2), Bárbara Cerqueira, Sara Gil (3), Cecilia Cacheda (7), Andrea Dapena (1), Alba Dapena (1), Sandra López, Gemma Martínez, Sarai Samartín (1), Alicia Campo, Carla Rivas (1), Itzel Aguirre (1), Andrea Amrilla.

Mecalia Atlético Guardés:

Estela Carrera, Marisol Carratú, Ana Cerqueira (1), África Sempere (5), Estela Doiro (4), Xeila Fervenza, Luciana Mendoza (1), Elena Onicas, Inés Hernández (4), Rosa Álvarez (4), Alesia Kurchankova (1), Haridian Rodríguez (2), Anthía Espiñeira (1), Rosario Urban (1).

Parciales:

0-2, 1-5, 3-8, 4-8, 6-10, 7-13 (descanso); 7-13, 7-13, 10-16, 12-19, 16-21, 17-24.

Árbitros:

Jesús Álvarez y José Carlos Friera (Asturias). Excluyeron a Lorena, Bárbara, Andrea; Ana Cerqueira, Sempere, Mendoza, Hernández (2), Rosa y Haridian.