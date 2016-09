Demasiada beleza para ir rápido

Un atleta calquera supera a subida cara o Facho de Donón, pasa pola súa beira e a vista abre e pode observar todo o perfil da Costa da Vela. O día é despexado con vento do norte, sen néboa, con sol e marea baixa. O azul do mar é forte, igual que o do ceo nunha atmosfera limpa de setembro. O baixo nivel de auga permite ver a case todo o ano escondida area do litoral rochoso. Máis ó sur está a torre de Cabo Home, tamén Punta Robaleira e un pouco máis lonxe as Illas Cíes cos raios pegando de fronte nunha resplandecente praia de Rodas.

Por este paisaxe case é un pecado tratar de correr rápido. Demasiada beleza durante os catro quilómetros que o pelotón vai en dirección sur por unha pista pedregosa e dura. O trazado afirma que non é lugar para a velocidade, é para gozar da beleza. Como a que existe despois ó atravesar Barra entre bañistas espidos que non dubidan en aplaudir. Como nos camiños de vinte centímetros entre leiras a pé de mar, como na senda litoral cara Areamilla.

A gloria da vitoria foi para Roberto Riobó e Beatriz Fernández. Foron os máis rápidos, pero igual o que máis gozou foi o que pechou a proba máis aló das tres horas. O derradeiro entre cincocentos. Tivo máis tempo para gravar na retina cada unha das imaxes de postais que ofrece a Costa da Vela. Rematar compensa os adestramentos dun ano, case dunha vida.

Masculina

1. Roberto Riobó 1 h 24:55

2. Gustavo Caballero 1h 27:05

3. Álvaro Prieto 1h 28:05

4. Manuel Lorenzo 1h 28:21

5. Francisco Sánchez 1h 28:58



Feminina

1. Beatriz Fernández 1h 43:57

2. Ana Lemos 1h 56:37

3. Fátima Quintana 1h 57:11

4. Sofía Sueiro 1h 57:37

5. Paz Méndez 1h 58:33