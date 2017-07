"Me declararon transferible cuando menos lo esperaba"

Marcelo Díaz asegura que no "esperaba" que el Celta lo declarara "transferible" y mucho menos en el momento en el que se lo comunicaron, que según él fue después de la final de la Copa Confederaciones. En cualquier caso, el centrocampista chileno indica que "hay que aceptar" la decisión del club y espera encontrar "un buen equipo", aunque antes tratará de hablar con Juan Carlos Unzué, con quien todavía no ha tenido la oportunidad de dialogar sobre su futuro.

Marcelo Díaz participó en el programa de televisión de Chile "El cubo", en el que habló sobre cuestiones personales –como el suicidio de su hermano o los años que lleva sin hablar con su padre– y también profesionales. La final de la Copa Confederaciones fue un momento especialmente doloroso para él, ya que el gol que otorgó el título a Alemania nació de una pérdida de balón suya, y fue después cuando el Celta le comunicó que no contaba con él. "Me declararon transferible justo en el momento que menos esperaba, después de la Copa Confederaciones. Pero bueno, hay que aceptarlo y yo por lo menos todavía tengo dos años de contrato. En ese sentido estoy tranquilo. Es algo que no esperaba, pero ellos tendrán sus decisiones", señaló 'Chelo'. No obstante, desde el club vigués ya aseguraban poco después de que acabase la temporada, cuando aún no había comenzado la Copa Confederaciones, que el futuro del chileno podía estar lejos de Vigo tanto por voluntad de la entidad como por el propio deseo de Marcelo, que quería ser más importante de lo que lo fue la temporada pasada.

Díaz llegó al Celta para sustituir a Augusto Fernández en enero de 2016 y su rendimiento en su primera campaña convenció, aunque sólo disputó 16 partidos (11 como titular). La temporada pasada, jugó 39 encuentros (28 de inicio), pero acabó perdiendo la titularidad. Ahora, el Celta trabaja para encontrar un destino al chileno, que confía en encontrar "un buen equipo" para proseguir con su carrera. "Estoy preparado para lo que sea. Espero que venga un buen equipo para así seguir disfrutando del fútbol. A mis 30 años algunos te consideran viejo, pero yo quiero seguir creciendo", señaló.

Sea como fuere, el primer paso del internacional chileno, por quien se han interesado clubes como el Betis, el Flamengo brasileño o el Tigres mexicano, será incorporarse al a pretemporada del Celta mañana. "Igualmente tengo que presentarme a entrenar. Trataré de hablar con el técnico, que es nuevo y al que no conozco porque no he tenido ningún contacto con él", destacó el futbolista de un Celta que se ha reforzado ya con dos medios: Jozabed y Lobotka.