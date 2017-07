Competencia por Larsson

El Celta ha realizado tres de los cuatro fichajes que espera hacer este verano –siempre y cuando no se produzcan bajas inesperadas– y ahora trabaja en la incorporación de un extremo con el que cerrar la plantilla. Frustrado el intento de compra del mexicano Hirving Lozano –que se decidió por el PSV– y cerrado el pase al Sevilla de Nolito –al que el club veía demasiado caro–, la entidad celeste trabaja ahora en otras opciones entre las que destaca Sam Larsson. El internacional sueco del Heerenveen sigue siendo una opción, pero el interés de otros clubes complica su fichaje, según fuentes del Celta.

El director deportivo del club vigués, Felipe Miñambres, se refirió ayer al fichaje que falta por realizar. "Estamos buscando un banda para completar la plantilla", dijo. Cuestionado por si Sam Larsson era la primera opción, Miñambres indicó que "hay unos cuantos. Sam es un gran jugador, ha demostrado su categoría en las últimas temporadas en el Heerenveen, pero hay otras opciones".

El Celta maneja también otras alternativas y en Praza de España tienen dudas sobre una operación que se ha complicado por el interés de otros equipos en el futbolista sueco de 24 años, que el curso pasado destacó sobremanera con el Heerenveen, con el que firmó 9 goles y 16 asistencias en 36 partidos, y debutó como internacional absoluto con Suecia. El conjunto holandés pretende ingresar 8 millones de euros por el nórdico y el club vigués ofreció, según publicó la prensa en Holanda, 4,5 millones por él. Una diferencia considerable en unas negociaciones más compleja por la presencia de otros equipos interesados en Larsson, entre ellos el Feyenoord.

La ventaja con la que cuenta el Celta es que el futbolista y su agente han transmitido a los responsables de Praza de España su interés en recalar en Vigo. El Heerenveen ya sabe que Larsson quiere cambiar de aires y todo apunta a que abandonará el equipo en el que ha militado las tres últimas temporadas. Ayer mismo, sin ir más lejos, no posó junto a sus compañeros en la fotografía oficial para la temporada 2017/2018. El problema es que hay otros clubes interesados en el jugador con más potencial que el Celta, circunstancia que puede resultar determinante.

Sea como fuere, el club vigués no tiene especial prisa por llevar a cabo su cuarto y último fichaje. El objetivo era incorporar a un tercer jugador en esta fase inicial de la pretemporada y ya ha llegado Lobotka. Antes lo hicieron Maxi Gómez y Jozabed. El cuarto fichaje puede esperar. Sam Larsson interesa, pero no es el único.n