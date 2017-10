El Celta Zorka, imparable

El Celta salió de la cancha del Arxil (53-72) con un triunfo que le permite ponerse con un 3-0 y liderar la Liga Femenina 2 junto al Patatas Hijolusa de León. Después de un primer cuarto muy igualado, las de Cristina Cantero, merced a su sólido juego interior, se dispararon en el segundo parcial (24-44). Unos 20 puntos de diferencia que se antojarían suficientes para el Celta para ganar el derbi provincial y ponerse así con ese 3-0 que supone el mejor inicio en la Liga Femenina 2 de las viguesas en su corta historia en la categoría.

El Arxil-Celta deparó un primer tramo de duelo parejo (7-6. min. 5), con una intensidad propia de un derbi pontevedrés de estas características, en el que las jugadoras de Mayte Méndez se vieron muy forzadas a la hora de cometer faltas personales para frenar el potente juego interior de la escuadra de Vigo.

La gran actuación de la versátil Arantxa Mallou –máxima anotadora local con 17 puntos–, así como la importante aportación de María Lago (12), mantuvieron a raya a un Celta que no lograba despegarse en el luminoso. Así fue como se llegó al final del primer parcial, con un 14-16 en el que la apasionante rivalidad de un derbi igualaba la diferencia de calidad que pudiera existir en la pista.

Sin embargo, ni esa igualdad vivida en el primer cuarto ni las tocadas viguesas (Anne y Sarah jugaron) impidieron que las de Cristina Cantero exhibieran su mejor versión en el segundo parcial. Un triple de Germán empezó el festival (16-21). Esa misma versión con la que la afición celeste tiene motivos para ilusionarse esta temporada. La calidad de las visitantes empezó a hacer mella en una escuadra local que comenzaba a sufrir en defensa, ya que sus jugadoras se iban cargando de faltas. La exigencia de frenar el potente juego ofensivo del Celta pudo poco a poco con un Arxil que vio cómo se hacía realidad la pesadilla del temible juego interior de las viguesas. Minata Keita conquistó la pintura, al Arxil y a un Estadio de la Juventud que asistió al recital bajo el aro de la pívot de Mali. El cada vez mayor número de faltas que acumulaba el cuadro local, que acabaría el encuentro con María Lago y Narylin Mosquera eliminadas, fue también alentador para Keita, que gobernó el choque a su antojo. Nada menos que con 24 puntos anotados finalizaría la jugadora de Bamako.

La superioridad visitante quedó plasmada de manera clara y contundente en un luminoso que registraba un significativo 24-44 al descanso. Veinte puntos de diferencia que supondrían una losa demasiado pesada para un Arxil que no arrojó la toalla y lo siguió intentando con mucha voluntad. El Celta Zorka no encontró la rendición que se podría suponer en el rival. La prueba fue que el conjunto pontevedrés no permitió que la diferencia se disparara e incluso llegó a recortar algo el marcador al final del tercer parcial (39-56). Sin embargo, el equipo de Cantero ya no vio nunca amenazado su triunfo, puesto que a la lección magistral de Minata Keita había que sumarle la aportación de todas las jugadoras, con una magnífica Raquel Carrera –14 puntos–, y unas eficaces Germán, Senosiain y Ogoke –las tres superaron la decena de puntos–.

Al final, un claro 53-72 con el que el Celta manda un ruidoso aviso a todos sus adversarios de que esta temporada va muy en serio. Tres victorias, cero derrotas... y partido 111 de la capitana celeste en la LF2, Laura Alonso.

CB Arxil (14+10+15+14):

Arantxa Mallou (17), Ana Román (8), Carla Fernández (5), María Lago (12),Narlyn Mosquera (4) –cinco inicial–, Aldara Vázquez, María Centeno, Estefanía López, Cristina Díaz-Pache (5), Noa Casalderrey, Ana Fernández y Chantel Charles (2)

Celta Zorka (16+28+12+16):

Itziar German (12), Anne Senosiain (11), Raquel Carrera (14), Paula Fernández (2), Minata Keita (24) –cinco inicial–, Sarah Ogoke (11), Laura Alonso, Carla García, Patricia Vicente (3), Lucía Fernández, Nerea Araberri y Ainhoa Lacorzana (1).

Árbitros:

Roi Rilo y Martín Trasancos. Eliminaron por cinco faltas personales a María Lago, Mosquera y Laura Alonso.

Incidencias:

Partido de la tercera jornada de la Liga Femenina 2 disputado en el pabellón Estadio de la Juventud ante unos 600 espectadores.