El Celta recupera a Marcelo Díaz

El Celta recupera de cara al partido de mañana contra el Sporting de Gijón en Balaídos (20:00), en el que buscará su primera victoria de la temporada, a uno de los futbolistas más importantes en el esquema de Eduardo Berizzo. Marcelo Díaz recibió ayer el alta tras superar una lesión muscular y estará a disposición del técnico argentino para el choque ante el Sporting, un duelo en el que el 'Toto' volverá a realizar rotaciones debido a la acumulación de partidos de estas semanas. La escuadra viguesa afronta el choque correspondiente a la quinta jornada de Liga con sólo tres bajas, las de los lesionados Beauvue, Planas y Orellana.

Marcelo Díaz es un futbolista clave para el Celta. Llegó a Vigo el pasado mes de enero como sustituto del ex capitán celeste Augusto Fernández y no tardó en ganarse la confianza de Berizzo y el cariño de una afición que no tardó en olvidar al argentino merced al rendimiento de 'Chelo'. Sin embargo, las lesiones le han impedido alcanzar su mejor nivel en este 2016, en el que pudo revalidar la Copa América lograda en 2015 con Chile.

Pese al éxito veraniego con su selección y la confianza que se ha ganado en el Celta, no ha sido un año sencillo para Marcelo. Vino a Vigo lesionado, sufrió una segunda dolencia muscular semanas después de debutar con la elástica celeste, volvió a tener problemas físicos durante la Copa América y en este inicio de temporada sufrió una rotura fibrilar en el muslo de su pierna izquierda que le obligó a perderse los cuatro últimos partidos del equipo: en Liga ante Real Madrid, Atlético y Osasuna y en Europa contra el Standard.

Ahora, ya recuperado, vuelve a estar a disposición de Berizzo en un centro del campo en el que Pablo Hernández apenas ha tenido reposo ante la ausencia de su compañero de equipo y selección. La medular es, de hecho, la línea menos poblada del Celta. Hay cuatro futbolistas para dos o tres puestos, según Berizzo juegue con un 4-2-3-1 o con un 4-3-3. Sin 'Chelo', sólo quedaban Radoja, Wass y Pablo Hernández. Tanto el serbio como el danés han rotado en la última semana, pero el 'Tucu' –posiblemente el futbolista más en forma del Celta– todavía no lo ha hecho.

Nuevas rotaciones

Mañana, el Celta afronta su tercer partido en siete días, tras el del jueves pasado en Lieja y el del domingo en Pamplona. Ante el Sporting, Berizzo volverá a realizar rotaciones. "Prefiero un futbolista fresco que uno bueno", advirtió el técnico en la previa del choque contra Osasuna. Por ello, el técnico argentino hará sitio en el once a algunos de los futbolistas que no jugaron en Pamplona o que lo hicieron como suplentes. Así, hombres como Álvaro Lemos, Sergi Gómez, Radoja, Rossi, Pione Sisto, Naranjo o el propio Marcelo Díaz podrían formar parte del once inicial del Celta mañana en Balaídos.n