El Celta B, contra la Arandina y el Clásico

El Celta B ha mantenido en las últimas semanas el alto nivel con el que empezó la temporada y tras ganar sus últimos tres partidos, esta tarde recibe en el campo de Barreiro (16:15) a la Arandina en un encuentro en el que tendrá que hacer frente a un doble problema: la necesidad del rival y el Clásico del fútbol español, que se disputa a la misma hora en el Camp Nou.

El conjunto celeste, tercero en la clasificación con 33 puntos, se mide con una Arandina que, después de cinco jornadas puntuando, el pasado fin de semana perdió con el Palencia (1-2) y aunque figura en la decimotercera plaza, tiene un solo punto de renta sobre la zona de descenso.

Así las cosas, el equipo castellano llega a Vigo con la necesidad de sumar para no meterse en problemas, mientras que el Celta B quiere seguir en puestos de 'play-off' y buscará la cuarta victoria seguida.

Alejandro Menéndez no podrá contar con Iván Villar, que se perdió el choque de la semana pasada en Boiro (1-4) y ha vuelto a ser convocado por el primer equipo para sustituir al sancionado Sergio Álvarez. Por el contrario, el técnico celeste recupera a Brais Méndez, una vez cumplido su partido de sanción por tarjetas amarillas.

Menéndez ha convocado a 19 jugadores, por lo que hoy tendrá que decidir un descarte, y podría introducir algún cambio en el once.

Por su parte, Emilio Ferreras, técnico de la Arandina, tiene las bajas de Carlos Portero, Pablo Trigueros y Mauri.

Celta B: Néstor, Kevin, Roger, Alende, Samu, Borja Fernández, Gus Ledes, Brais Méndez, Hicham, Juan Hernández y Borja Iglesias.

arandina: Montiel, Edu Payá, Sergio Noche, Charlie Took, Rubén Arroyo, Saúl, Plaza, Leo Ramírez, Ruba, Omar y Jefté.