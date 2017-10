El Burgos gana con claridad al Kaleido Vigo

Derrota clara del Kaleido Universidade de Vigo en la visita al Universidad de Burgos-Colina Clínic en un partido dominado de forma clara por la formación local, que no encontró oposición en el cuadro vigués. Los primeros diez minutos de partido mostraron la dinámica del enfrentamiento con dos ensayos burgaleses.

El conjunto vigués, con la baja de Maka Tatafu, no pudo reaccionar, a pesar de intentarlo a lo largo del encuentro. Por su parte, la formación local, gracias a la victoria de ayer, se quedó en solitario en la primera posición de la tabla con pleno de victorias.

El Kaleido Universidade es quinto y la próxima semana recibe en el campo de As Lagoas a otro de los equipos fuertes de la categoría, el Bathco de Santander, que marcha segundo. Será un enfrentamiento duro para los pupilos de Norm Maxwell.

Universidad de Burgos-Colina Clinic:

Valverde, Obregón (López, min. 32), Caballero (Pisapia, min. 43), Wagenaar, Ascroft-Leigh (Sicilia, min. 61), Snyman (Colina, min. 57), Aristemuño, Potgieter; Rocamán, Calle; Rubén Domínguez (De la Varga, min. 52), Martín (Álvaro González, min. 54), Bianco, Camarero, Kleynhans (Sáez, min. 49).

Kaleido Universidade de Vigo:

Gimeráns, Tito Prieto, Panozzo (Oliveira, min. 23 (Acosta, min. 70)), Javi Abadía, Chema Fernández (Salgado, min. 41), Villegas, Carlos Davila, Antón Díaz; Riveiro, Barandiarán (Valentín Gutiérrez, min. 55), Anido, Caride, Calvo (Miguel Abadía, min. 65), Diego Davila, De Cabo.

Anotaciones:

5-0, min. 3: ensayo de Aristemuño; 12-0, min. 10: ensayo y transformación de Calle; 17-0, min. 21: ensayo de Kleynhans; 24-0, min. 28: ensayo de Potgieter, que pasa Calle; 31-0, min. 42: ensayo de Aristemuño, que pasa Calle; 38-0, min. 53: ensayo de De la Varga, que pasa Calle; 43-0, min. 56: ensayo de De la Calle; 50-0, min. 61: ensayo de Wagenaar, que pasa De la Calle; 50-5, min. 68: ensayo de Villegas; 57-7, min. 79: ensayo de castigo.

Árbitro:

Ignacio Vergara. Mostró cartulina amarilla que conlleva diez minutos de expulsión temporal a Potgieter (min. 35) y a Colina (min. 64) por el Burgos y a Diego Davila (min. 5) por el Kaleido Universidade de Vigo.

Los Abadía vuelven a jugar juntos tras siete años

Con la entrada de Miguel Abadía al campo en la segunda mitad, los mellizos Javier y Miguel, que militan en el Kaleido Vigo, volvieron a coincidir en el campo tras siete años sin hacerlo. Además, ayer celebraron su 26 cumpleaños.