La bielorrusa más gallega

Mecalia Atlético Guardés y Godoy Maceira Porriño viven su quinta temporada consecutiva coincidiendo en División de Honor y sólo dos jugadoras han estado en los ochos derbis que han protagonizado –con cinco triunfos guardeses y tres porriñeses–: la portuguesa –aunque balonmanísticamente guardesa– Ana Cerqueira 'Portu' y la bielorrusa Alesia Kurchankova, ambas defendiendo la camiseta del Baixo Miño. Como la brava extremo sigue recuperándose de su lesión de rodilla, Kurchankova se convertirá este sábado en la reina de los derbis gallegos en la élite.

La primera línea internacional lleva en España desde 2001, pero a A Guarda llegó justo tras el ascenso en el verano de 2012. Desde entonces, ha disputado los ochos duelos con el Porriño y en muchos de ellos teniendo un papel principal. Lo mismo le sucede a Ana Cerqueira. Ambas del Guardés, lo que no es sencillo porque el conjunto de la desembocadura del Miño ha presentando nada menos que 44 jugadoras a lo largo de los cuatro años de derbis. Una cifra muy superior al Porriño, en el que han disputado dicho partido un total de 33 balonmanistas.

Si sólo hay dos que no han fallado ni a un acta en los derbis, el número de jugadoras crece al contabilizar siete de los ochos derbis, con Estela Doiro, Andrea Dapena y Bárbara Cerqueira –hermana menor de Ana– disputándolos con ambas camisetas y Cecilia Cacheda e Iris Sanjuán siendo fieles a la camiseta del Porriño. En este segundo escalón ya son mayoría las jugadoras nacidas en Galicia, siendo la única no gallega Bárbara Cerqueira –aunque como su hermana, también se formó balonmanísticamente en A Guarda–.

Con media docena de apariciones en los derbis hay siete jugadoras: dos del lado guardés –Laura Morais y Cristina Maestro–, tres del lado porriñés –Sarai Samartín, Lorena Pérez y Sandra Costa– y dos que han jugado para los dos equipos –Alba Dapena y Orsolya Simon 'Xica'–.

Se da la cicunstancia de que buena parte de las jugadoras nombradas con 8, 7 o 6 derbis pueden aumentar su número de derbis este sábado, salvo la lesionada Ana Cerqueira y Morais, Maestro y Xica, que ya no militan en ninguno de los dos equipos. Con todo, la reina de los derbis seguirá siendo Alesia. Y si José Ignacio Prades quiere, tal vez la saga continúe con Vera Kurchankova, la hija de Alesia.n