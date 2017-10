Aspas: "Qué mejor manera de estrenarse este curso"

El partido de ayer no fue uno más para Iago Aspas. El moañés jugó su 250 encuentro con el Celta, se situó como sexto máximo goleador de la historia del equipo y lo hizo, además, anotando su primer 'hat-trick' con esta camiseta. Hitos todos que no le hicieron olvidarse de la delicada situación que ha vivido en las últimas horas Vigo y toda Galicia por los incendios. "Quería dar mucho ánimo a nuestra ciudad y a nuestra gente. Sufrimos muchísimo el domingo y nos merecemos al menos esta victoria. De qué mejor manera podía dar el equipo una alegría a nuestra afición. Son tres puntos felices para nosotros", apuntó el canterano celeste a Bein Sports.

Una vez cumplido con lo importante, Aspas no ocultó su felicidad por los logros personales y colectuivos: "Qué mejor manera de estrenarse esta temporada que con un 'hat-trick', además en mi partido 250 con el Celta y siendo la primera vez que logró tres tantos en un mismo partido con este equipo. La verdad es que estoy muy contento. Por ponerle un pero al equipo, esos dos goles encajados al final. Pero bueno, trabajamos muchísimo, con diez jugadores media hora", recordó.

A este respecto, consideró errónea la decisión tomada por Medié Jiménez: "Creo que es una equivocación del árbitro porque Rubén la da el balón. Por lo menos, desde mi posición es lo que se ve. Pero bueno, seguiremos luchando". También valoró la entrega del equipo cuando se vio con uno menos. Luchamos todos juntos. "Tuvimos que defender unos metros más atrás, esperando a robar el balón y matarlos en la contra. Hemos tenido dos o tres, las pudimos aprovechar y creo que aún podríamos haber marcado alguno más", comentó.

Por último, felicitó a Las Palmas por su entrega final. "No bajaron los brazos, siguieron luchando y teniendo orgullo por su gente. Para nosotros es una putada pero seguiremos trabajando", resumió.n