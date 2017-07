Aspas apuesta al veinte

La ambición de Iago Aspas no tiene límites. Después de protagonizar la mejor temporada de su carrera, de coronarse como el máximo goleador nacional de Primera División con 19 goles y de debutar como internacional absoluto, el moañés aspira a superarse a sí mismo y alcanzar la veintena de tantos en el próximo campeonato, tras el cual sueña con disputar el Mundial de Rusia con la selección española.

"Estoy siempre muy encima de mí mismo para intentar mejorar. Sé que he hecho una gran temporada y que va a ser difícil, pero intentaré hacer las cosas lo mejor posible y que le vaya al grupo como le ha ido en los dos últimos años", explicó Aspas tras el entrenamiento matinal de ayer en A Madroa. Mejorar significa marcar al menos 20 goles. El moañés, consciente de ello, se muestra ambicioso: "Siempre trato de ir mejorando temporada a temporada. Cuando regresé en mi primer año metí 14 goles y ya había mejorado, y la temporada pasada hice 19. Sabiendo que son grandes números, uno trabaja para hacerlo lo mejor posible y tratar de superarse a sí mismo. Intentaremos mejorarlo", apunta.

Después de estrenarse como internacional el pasado mes de noviembre y de acudir a las siguientes convocatorias de Julen Lopetegui, Iago Aspas aspira ahora a seguir contando para el seleccionador con vistas al próximo Mundial. No obstante, indica, el camino hacia Rusia pasa por sus partidos con el Celta. "La selección aún queda muy lejana. Hay que centrarse en los dos primeros partidos para empezar de la mejor manera posible. Ahora estamos entrenando fuerte para coger los conceptos que quiere el míster y luego, si hago bien las cosas aquí, tendré la llamada de la selección", señala el moañés, consciente de que sus opciones de acudir a Rusia pasan por su rendimiento y también por el del Celta. "Seguro que será más fácil ir a la selección si lo hago bien no sólo a nivel individual, sino también colectivo", valora el morracense.

Aspas reconoce que la plantilla aspira a pelear por una plaza en Europa, pero destaca la necesidad de adherirse al discurso del partido a partido. "Europa es un objetivo. Todos miramos al futuro con optimismo, pero teniendo los pies en el suelo", explica. Para alcanzar dicho objetivo, Iago considera que es fundamental comenzar bien el campeonato. Por eso celebra iniciar la Liga en Balaídos. "Siempre prefiero empezar la temporada delante de nuestra gente. Creo que es mejor para nosotros, una motivación para comenzar mejor la temporada", señala. "Hace dos años empezamos como una moto, haciendo siete de nueve y estando arriba, y el año pasado hicimos cero de nueve y después nos costó un poco encauzar. Es importante arrancar con una victoria y después ir de partido en partido, pensando siempre en el siguiente rival e intentando estar entre los diez primeros, que para mí es donde deberíamos estar", agrega.

A los tres grandes –Real Madrid, Barcelona y Atlético– se les supone con plaza en Europa. Por detrás es de esperar que estén equipos como el Sevilla, el Athletic, el Villarreal y una clase media entre la que está el Celta. Aspas, a la vista de los movimientos veraniegos, espera una Liga muy igualada. "El mercado está un poco más loco que de costumbre. Se pagan auténticas burradas que antes no se pagaban. No digo que los jugadores no los valgan, sino que el mercado está más inflado. Todos los rivales están fichando muy buenos jugadores, igual que lo estamos haciendo nosotros", explica. En este sentido, Aspas destacó la "calidad" de las dos nuevas caras del equipo: Maxi Gómez y Stanislav Lobotka. "Son chavales jóvenes, con muchas ganas de aprender y que están habituándose al fútbol español, al ritmo de pelota. Son jugadores con mucha calidad y que nos van a aportar muchas cosas a lo largo de la temporada", concluye el delantero de Moaña.n