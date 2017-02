El Amfiv viaja molesto

El Amfiv afronta este mediodía en Oviedo (12:00, pabellón de Pumarín) los cuartos de final de la Copa del Rey ante el Mideba Extremadura, molesto por la decisión tomada esta semana por la Federación Española, que permite a todos los equipos que han fichado en el mercado invernal, entre ellos el de Badajoz, alinear a esas nuevas incorporaciones.

"Hay unas reglas que votan todos los clubes en verano y una de ellas es que pueden disputar la Copa todos los jugadores que tengan ficha en el inicio de la temporada. Hace dos semanas se abrió un nuevo periodo de fichajes y esas incorporaciones, según lo votado, no podrían participar en este torneo", explica el entrenador del Amfiv, César Iglesias.

Sin embargo, varios clubes pidieron en las últimas semanas poder utilizar a sus nuevos fichajes en la Copa y la Federación aceptó esta semana su demanda, algo que para el equipo vigués va contra el derecho deportivo. "No se pueden modificar unas normas votadas por los clubes sin que se vuelvan a votar. Y si se cambia una norma tendría que haber un plazo para recursos, que tampoco ha habido", recuerda Iglesias, que lamenta que "de los equipos que no hemos fichado en invierno y respaldamos la votación que se hizo al comienzo de la temporada, somos los únicos que nos hemos quejado. Valladolid, por ejemplo, no ha dicho nada y se va a enfrentar a Canarias, que tiene un fichaje nuevo".

Al margen de lo que ocurra en los despachos –el club vigués podría incluso impugnar los resultados de la Copa más adelante–, el Amfiv quiere centrarse en lo deportivo y enfrente tendrá a un Mideba al que ganó con facilidad el pasado mes de enero en la Liga (72-35), pero que desde entonces se ha reforzado con los internacionales argentinos Joel Gabas y Gustavo Villafañe.

El equipo vigués llega a la cita como cabeza de serie y tras sumar seis victorias consecutivas en la Liga, pero Iglesias asegura que "tenemos que olvidar todo lo que hemos hecho hasta la fecha y centrarnos en Badajoz, en la calidad que tiene y en sus jugadores, porque los que conocemos, sabemos cómo pararlos, pero hay que ver esas incorporaciones, una vez en pista, qué daño nos pueden hacer".

Del conjunto que entrena Jorge Borba, el técnico del Amfiv destaca "a sus puntos 4, Cano y Sandoval, que son dos buenos anotadores, y a dos '3' grandes que en las continuaciones son peligrosos".

Iglesias podrá contar finalmente con el británico Abdi Jama, que viaja con una protección en la herida que sufre en el dedo de una mano, que le impidió jugar el pasado fin de semana ante el Getafe.

En caso de superar la primera eliminatoria, el Amfiv se enfrentaría a las 19:00 horas al ganador del partido entre Amiab Albacete y Getafe. Por el otro lado del cuadro, se enfrentan Ilunion con Bilbao y Grupo Norte con Gran Canaria. n