El alcalde garantiza la disputa del partido contra el Atlético

El alcalde de Vigo, Abel Caballero, garantizó ayer que el partido del domingo en Balaídos entre el Celta y el Atlético se podrá disputar a pesar de los desperfectos sufridos por una de las partes de la estructura metálica que se está instalando en la grada de Río. Hoy se procederá a retirar la pieza defectuosa y el encuentro se celebrará con total normalidad.

"El partido está garantizado y la grada, garantizada", explicó ayer Caballero, que detalló cuál es el problema: "Se constató que efectivamente hay esos trece hierros que se soltaron y es probable que una de las bolas –son tres las que enganchan– se resquebrajó un poco, se soltó. Uno de los hierros se suelta y produce que otros doce hierros del entorno queden un poquito flojos. Ya se vio a fondo, estuvieron ahí los ingenieros del montaje y constataron que el resto de esa pieza está seguro. Ahora están tomando las medidas para afianzarla y se va a bajar mañana por la mañana (por hoy). La pieza se bajará y el partido se jugará con la grada de Río absolutamente operativa, pero en lugar de con una parte cubierta, sin ella".

Por otro lado, el primer edil aseguró que el daño se reduce a una sola de las partes de la estructura metálica que se coloca sobre Río. "El daño es concreto en esa parte, no afecta al resto de la estructura en absoluto, y la vamos a quitar para arreglarla. El fútbol está absolutamente garantizado", indicó Caballero, que no quiso responder a las críticas del concejal popular Miguel Fidalgo. "Lo que diga un concejal del PP me da exactamente igual. Después de oírles decir que no íbamos a jugar aquí, que no había luz y que íbamos a jugar en Oporto, qué más nos da", indicó.

Fidalgo aseguró que lo que está sucediendo con la reforma del estadio es "una vergüenza" y pidió claridad al alcalde. "Es una chapuza. Es la única obra importante que hacen y en poner chapa y pintura suman ya más de cuatro millones de sobre coste y, ahora, un nuevo retraso. Nos anunció el Guggenheim del fútbol europeo y se ha convertido en la Torre de Pisa. Todo es un auténtico despropósito", denunció el concejal popular.n