Abel, también presidente

Abel Estévez ha sido prácticamente todo en el Balonmano Porriño. Pero en breve podría dar un trascendente paso más: alcanzar la presidencia de la entidad. El entrenador del primer equipo femenino y director deportivo del club es candidato más que firme a dar el relevo a Fernando Godoy como máximo dirigente en la asamblea que se celebrará el próximo lunes. Nada está cerrado, pues cabe la posibilidad de que se presente alguna otra candidatura, pero todo apunta a que Estévez será el elegido.

Conocedor de primera mano de todos los entresijos del club, Abel Estévez se situará así en primera línea institucional pero sin abandonar su papel clave como técnico. De hecho, la idea que maneja si sale elegido es la de seguir entrenando al Godoy Maceira Porriño en la División de Honor, al igual que en las últimas cinco temporadas. Eso sí, tendría que delegar en la atención a los equipos de base de la entidad, al no poder dedicarles el mismo tiempo que ahora.

El cambio en la presidencia viene motivado, principalmente, por el deseo de Fernando Godoy de dejar el cargo al no poderle dedicar el tiempo que él cree necesario debido a sus compromisos laborales. En cualquier caso, se espera que la firma Godoy Maceira siga como patrocinador principal del equipo, aunque se trabaja para encontrar el apoyo de otras empresas.

En lo deportivo, el cambio en la presidencia apenas supondrá cambio alguno porque Abel Estévez ya asumía 'de facto' el control sobre ese departamento, tanto en lo que se refiere a la labor puramente técnica como en la gestión de los fichajes. Por lo tanto, la filosofía y la apuesta del club en general y del equipo de División de Honor en particular apenas variarán en lo sustancial.

A la espera de cerrar esta temporada liguera, ya se ha empezado a tantear a jugadoras de cara a la próxima. Todo está pendiente de lo que suceda el lunes pero en principio hay optimismo en torno a nombres claves como Cacheda, Gil o Samartín.n