Las vacas de Diana Pino pastan junto a la presa de Baíña

nnn El presidente de la Asociación vecinal de Montes Mancomunados de Baíña , Modesto Domínguez Roda, declinó expresar las razones por las que denegaron en varias ocasiones el acceso de la gerente y propietaria de la ganadería Cuatro Pinos, Diana Pino González a esta la entidad. Tras manifestar que se encuentra de viaje en Rumanía y que no hay nadie de la directiva mientras el no vuelva, Domínguez Roda se limitó a asegurar que les consta que esta persona no vive en la finca.

Sin embargo, la afectada sospecha que la oposición de los comuneros podría guardar relación con la presencia de su ganado en las inmediaciones del embalse de Baíña.De hecho, en 2013 presentaron denuncia ante Augas de Galicia, contra su explotación, alegando que los animales contaminan el agua del embalse al comer y evacuar en el agua. También han denunciado el caso ante el Seprona y la Policía Nacional, si bien ninguno de estos organismos detectó daño medioambiental, dijo la afectada.

La propietaria alega que las vacas no están siempre en las inmediaciones del embalse. "Estos días si que andan por la finca y llegan hasta el embalse porque escasea la comida", explicó , pero a lo largo del año están sueltas por toda la Serra da Groba. "Tengo que ir a buscarlas siempre, ellas sola no vuelven".

Una sentencia dictada el 20 de octubre obliga a Diana Pino a cesar su actividad basándose en un informe que se escuda en que no es residente en la Comunidad porque de la chimenea no sale humo y en el exterior de la vivienda no hay una escoba o ropa tendida.

El alcalde, Angel Rodal, prefiere permanecer al margen del conflicto que enfrenta a ambas partes desde hace varios años. El regidor explicó que recuerda el caso porque cuando hace años Diana solicitó permiso para instalar el negocio en Baíña "yo era concejal de Medio Ambiente" pero en la actualidad desconoce como está la situación, si cuenta o no con licencia de actividad y si la vivienda de 60 metros cuadrados que hay en la finca está ocupada habitualmente por la propietaria tal y como mantiene la interesada o está vacía como dicen los comuneros.

Lo único que hay al respecto son tres informes policiales levantaron los agentes que visitaron la casa en tres ocasiones en tres años consecutivos. n