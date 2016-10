Proponen abordar la violencia con nuevas herramientas más allá de la mediación

n n n"En violencia hay algo que no estamos haciendo tan bien, así que hay que ir a otras herrramientas que ya están funcionando en otros países", asegura Ana Sarabia, abogada y mediadora, CEO de Ciragal y vicepresidenta de Agadeco. Sarabia es la impulsora de un ciclo que empezó el jueves en la ciudad sobre prácticas restaurativas y su metodología, que son los círculos. "Se trata de abordar la violencia desde el diálogo, porque en muchos casos las mujeres no saben expresar sus sentimientos y especialmente cuando llegan ante el juez, si las ayudamos a expresarse pueden contar más y jueces y fiscales entenderlas mejor", precisa.

Para explicar esta nueva herramienta están en Vigo Luciana Cataldi y Ferrán Erra, que ayer y hoy muestran en qué consiste en la sede de Alento en Navia. Luciana Cataldi explicó a este diario que "se trata de un movimiento mundial ante la falta de respuestas del sistema punitivo" y que se práctica a través de lo que denominan círculos.

"Pero no es una idea separada sino que debería integrarse en el sistema judicial para que el juez lleve a su juzgado charlas restaurativas y trabajar la violencia desde otro ángulo", señala.

En la jornada de hoy abordarán la resolución de conflictos con enfoque restaurativo. n