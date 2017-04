Promover Vigo para tratar de recuperar tráfico de cruceros

nnn López Veiga informó al consejo de administración de la situación del tráfico de cruceros, una tendencia decreciente que continuará en los próximos años y que “no puede considerarse fruto de una única causa, sino más bien el resultado de un conjunto de factores”. Para 2018 hay previstas 45 escalas a estas alturas, pocas, pero el doble de las confirmadas en abril de 2016. No obstante, para contrarrestar la tendencia a la baja, López Veiga trasladó al consejo una batería de propuestas, entre las que destacó la necesidad de que puerto y destino se coordinen, tanto en el ámbito de la promoción, como en la atención al pasajero. En este sentido, apostó por estrechar y reforzar las relaciones de todas las administraciones implicadas (Autoridad Portuaria, Concello, Zona Franca y las áreas de Turismo de la Diputación y la Xunta) a través de un instrumento de colaboración, a modo de comité, comisión o foro, que trabaje de forma continuada, así como su participación colaborativa en las ferias y asociaciones internacionales, lo que daría acceso a reuniones de gran calado con armadoras de cruceros.

Asimismo, López Veiga defendió la necesidad de mejorar la experiencia del pasajero durante su escala en Vigo. Dado que el crucerista permanece alrededor de 8 horas de media y el porcentaje de pasajeros que abandona la ciudad no es elevado, “es necesario poner en valor de forma más enérgica lo que Vigo ofrece, a través de iniciativas que no son extremadamente costosas como, por ejemplo, señalizar y comunicar mejor la oferta turística o tener en cuenta los horarios de apertura los días de escala”.

Abogó por “trabajar de forma interinstitucional” en la preparación de paquetes turísticos especiales, con la propia Ría de Vigo, la enología o las opciones que la naturaleza del entorno ofrece. n