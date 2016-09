Pasión desatada en Progreso

El tranquilo desayuno dominguero casi se le atraganta a más de uno cuando una pareja se lanzó sobre un banco cercano y se puso en posición explicítamente sexual. La escena tuvo lugar en las inmediaciones de una cafetería de la Ronda de Don Bosco, frente al recién remozado mercado del Progreso, donde a las 11.30 horas de la mañana del domingo un hombre y una mujer, de unos treinta años, hicieron un alto en el camino y "sin cortarse un pelo", como explicaba uno de los testigos, decidieron que la pasión no podía esperar.



La reacción de muchos fue echar mano del móvil y comenzar a grabar mientras los amantes seguían retozando en el banco. Eso sí, y según uno de los camareros, nadie llamó a la Policía ni hizo amago de escandalizarse, simplemente aprovechaban la oportunidad de hacerse con un material insólito para poder compartir con los amigos y en las redes sociales.



La pasión no duró mucho tiempo, porque la pareja decidió que era suficiente el espectáculo y en apenas unos minutos entró en el café a comprar tabaco como si allí no hubiera pasado nada ante las miradas de algunos que aún no tenían muy claro qué es lo que estaba pasando. Casi inmediatamente, las escenas del tórrido encuentro callejero en el centro de Vigo comenzaron a circular por los grupos de WhatsApp que compartían el material con todo tipo de comentarios.



Recientemente, en Barcelona, una escena similar causaba cierto revuelo entre los transeúntes que, finalmente, descubrieron que se encontraban ante el rodaje de una película porno. Una forma de abaratar costes y al mismo tiempo darle una dimensión de más morbo y proyección a la cinta.

La pareja en plena acción sin molestarse por estar siendo grabados por los clientes de un café.