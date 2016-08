Román Rodríguez considera a cultura o 'eixo vertebral' do país

nnn O conselleiro de Cultura, Román Rodríguez, e tres dos seus predecesores no cargo visitaron onte o conxunto etnográfico dos "pendellos" de Agolada, onde reivindicaron a cultura como "eixo vertebral" da Comunidade.

Os "pendellos" de Agolada, construcións humildes que cumpriron á perfección a función para a que foron deseñados, cobran vida na época estival e, sobre todona tarde de onte coa visita dos responsables da cultura galega. Estes recintos da Galicia máxica contaron, así, coa presenza de Víctor Manuel Vázquez-Portomeñe; Roberto Varela, actual embaixador de España en Uruguai; e Jesús Vázquez Abad, alcalde da cidade de Ourense e a persoa que precedeu no desempeño do posto de conselleiro de Cultura a Román Rodríguez.

Nunha mensaxe ao que podería poñer voz calquera dos catro, precisamente Román Rodríguez destacou que se trata dun lugar con historia, sendo a cultura "o eixo vertebral" sobre o que se articula un país.

Cultura, tradición, historia, futuro, os catro son termos que están relacionados, indicou, e animou a decatarse en todo momento das oportunidades que a cultura ofrece, así como a ter en conta a importancia do patrimonio cultural, porque por exemplo esta zona estivo "ben rehabilitada polas diferentes administracións nun proceso de colaboración".

Deu as grazas, así mesmo, aos seus compañeiros, que foron "grandes conselleiros" e son "grandes políticos", e todos eles realizaron un percorrido minucioso.

“noite das candeas"

Trátase este de un foco turístico clave, non en balde este fin de semana serán o escenario da "Noite dás candeas", consistente nunha cea baixo a luz dos candís, unha actividade de mesa e mantel na que non falta a "queimada".

Esta, a de zona de comida, era a misión dos "pendellos" comedor, aínda que tamén os había "expositores", para mostrar a mercadoría, e outros cumprían coa función de hospedaxe, cando a gandería, o comercio e os oficios artesanais eran a alma dos pobos.

Precisamente no verán nos "pendellos" de Agolada celébrase o Encontro dá Artesanía Tradicional e Popular de Galicia, Corazón de Artesanía, que se organiza no conxunto histórico-artístico de Vos Pendellos, en Agolada (Pontevedra), durante o primeiro fin de semana do mes de xullo.

A Fundación Centro Galego dá Artesanía e do Deseño puxo en marcha esta iniciativa no ano 2012 co obxectivo de favorecer a promoción, divulgación e comercialización do produto artesán galego.n