Emotivo homenaje del CPI Cova Terreña al pintor Caíno

nnn Capitanía Marítima de Baiona acoge este fin de semana la exposición 'Caíno, pintor da alma na mirada d@s nen@s', con obras de escolares del CPI Cova Terreña de Baiona que reproducen algunos de los cuadros más famosos del artista miñorano Claudio Vasconcelos, mas conocido como 'Caíno'. La muestra que se inauguró este viernes con 146 trabajos realizados por jónvenes artistas de 3º a 6º de Primaria, permanecerá abierta al público el sábado de 11 a 13 y de 18 a 20 horas y el domingo, de 11 a 13,30 horas.

Los escolares organizaron esta muestra en homenaje al artista, al que tienen especial cariño, pero demás de conocer y plasmar sus dibujos en sus propios cuadros tuvieron al oportunidad de disfrutar de la faceta poética de Caíno. Sus enseñanzas se plasman en un poemario que, bajo el título "Baiona en rimas", recoge sentimientos y sensaciones que el paisaje y la esencia de Baiona despierta en sus cortas vidas. En sus rimas, estos jóvenes poetas cantan al mar, a los marineros, a la Virgen de la Roca, a Martín Alonso Pinzón y al Pozo da Aguada, entre otros. No solo los escribieron, sino que los recitaron a viva voz en un emotivo homenaje al artista que inspiró sus hermosas creaciones artísticas.

Para la jornada poética "Enredando verbas" los niños, que organizaron todo el acto, sorprendieron a Caíno invitando a sus amigos Francisco Álvarez (Koki) y Anxo Rodríguez Ratel, que escribió el prólogo del poemario publicado por el artista baionés en 2011 bajo el título 'As portas ausentes'."Tendría que haber más Caínos en Baiona, si hubiese más como él Baiona sería distinta", dijo Ratel.

Por su parte, Koki le describió como "un personaje onírico e irrepetible, con una gran madurez pictórica y a la vez una persona muy desprendida, un gran amigo, que tanto te regala un cuadro como te invita a una cerveza". No fueron las únicas sorpresas de la jornada. Coordinados por la actriz y cuenta cuentos, Trini Puentes, los alumnos de 5º de Primaria convirtieron a Caíno en letrista de canciones, al poner música a uno de sus poemas, que interpretaron en directo para él. Cerró el cálido homenaje, la concejal de Educación, Carmen Paredes, que además es ahijada de Caíno, con quien compartió muchos buenos momentos de su infancia. n