Holanda contabilizará los votos a mano contra los ciberataques

n n n El Consejo Electoral holandés contabilizará manualmente los votos de las elecciones generales del 15 de marzo y comunicará los resultados por teléfono, ante la creciente preocupación a un ciberataque que pueda influir en el resultado de los comicios. Las advertencias sobre un posible intento de Rusia de influir en los resultados electorales no permiten depender de la informática en las próximas elecciones, dijo ayer Julia Rademaker, portavoz del Ministerio del Interior.

Tras las informaciones que relacionaron a Rusia con varios ciberataques durante los recientes comicios presidenciales en Estados Unidos para favorecer la victoria de Donald Trump, las agencias de inteligencia alertaron de que esa situación podría repetirse en Holanda. El ministro holandés del Interior, Ronald Plasterk, al informar de la medida adoptada subrayó que pretendían "evitar cualquier sombra de duda".

El propio viceprimer ministro holandés, Lodewijk Asccher, reconoció que "no se atreve" a comunicarse por teléfono con el jefe del Gobierno, Mark Rutte, debido a la "alta preocupación por el espionaje ruso" desde el derribo en Ucrania de un avión de Malaysia Airlines en 2014 con 298 personas a bordo. "No puedo descartar que los actores estatales (extranjeros) puedan intentar influir en las decisiones políticas y la opinión pública" en Holanda, señaló Plasterk en una misiva enviada ayer al Parlamento holandés.

Según el titular holandés de Interior, el sistema que se utiliza en los colegios electorales es "vulnerable" a los piratas informáticos y eso "plantea preguntas sobre si las próximas elecciones podrían ser manipuladas". Aunque sea un proceso más lento, no se utilizará el sistema electrónico para contabilizar los votos, ya que el recuento manual es "más seguro", añadió.

El experto en seguridad cibernética Sijmen Ruwhof comprobó que el software utilizado actualmente en las mesas electorales es "anticuado" y "muy vulnerable" a los piratas informáticos.n