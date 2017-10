Las dos víctimas mortales de Nigrán tenían edad avanzada y las recogió una vecina para escapar del fuego

s.



El relato de los hechos aportado a Europa Press por fuentes municipales señala que la policía abrió un camino y se indicó a los vecinos que podían salir por allí. No obstante, cambió el viento y les señalaron que tenían que dar marcha atrás, pero maniobrando el vehículo se quedó atrapado y ya no pudieron salir.



Al parecer, cuando se dio la orden de desalojo en la parroquia de Chandebrito, la conductora del vehículo fue recogiendo a otros vecinos. Las fuentes municipales consultadas han indicado que hay equipos de psicólogos atendiendo a los afectados.



El concejal de Urbanismo, Movilidad, Medio Ambiente y Personal, Diego García, que ha definido la situación como "un panorama desolador", ha remarcado que ha sido necesario abrir caminos para liberar a los vecinos atrapados entre las llamas en el área de Chandebrito, donde se está impidiendo el acceso a los ciudadanos por el denso humo.



Pese a todo, ha destacado que los vecinos "han reaccionado de forma extraordinaria" ante lo sucedido. "Han salvado ellos la mitad de las casas, han dado agua, comida, mantas...", ha puesto en valor, insistiendo en que la gente se ha ayudado entre sí y también a los cuerpos de seguridad.



Como consecuencia de los incendios, hay una tercera víctima mortal en Carballeda de Avia (Ourense), un vecino de edad avanzada de la parroquia de Abelenda, cuyo cadáver fue hallado en un galpón ubicado detrás de su casa. La hipótesis es que quiso ir a apagar por su cuenta las llamas que cercaban su vivienda, pero se cayó y no fue capaz de levantarse, hasta que fue alcanzado por las llamas.



MEDIOS MOVILIZADOS



El concejal de Nigrán ha apuntado que el dispositivo antiincendios en el municipio ha sido por la Policía Local, y han participado también agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil, y miembros del GES y de Protección Civil. No obstante, el concejal ha reprobado que no hayan acudido efectivos de la Unidad Militar de Emergencias ni más medios de la Xunta.



En relación con esto, ha apuntado que no hubo coordinación por parte de la Administración autonómica, de la que ha criticado que en Nigrán únicamente movilizó a dos camiones de Bomberos de O Porriño. "¿Cómo es posible que no haya un operativo más allá que el nuestro?", se ha cuestionado.



ATENCIÓN A LOS AFECTADOS



La mayoría de vecinos afectados han optado por trasladarse a segundas viviendas o con familiares, y otros han sido alojados en hoteles de la localidad. Además, se habilitaron el Pabellón de Panxón, a donde numerosas personas se han acercado para llevar agua, comida y mantas, pero en el que finalmente no ha tenido que dormir nadie, y la residencia de tiempo libre de la Xunta.



Asimismo, tanto en Nigrán (en la Casa da Cultura de Camos) como en Baiona (en el pabellón municipal) se han instalado sendos hospitales de campaña para atender, si fuera preciso, a afectados por quemaduras o inhalación de humo.