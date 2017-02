Santiago aprueba las cuentas de 2017 con el apoyo del BNG

n n n Los presupuestos de Santiago de Compostela para el año 2017 fueron aprobados ayer en un pleno extraordinario con los votos a favor del grupo de gobierno, Compostela Aberta, y el apoyo del BNG. El grupo del PSdeG se abstuvo y el Partido Popular votó en contra. El presupuesto asciende a 106 millones de euros y, en palabras de la concejal responsable del área de Economía, María Rozas, tienen un carácter "participativo, expansivo y ecosocial".

El BNG y el PSdeG agradecieron el proceso de diálogo que se ha desarrollado desde octubre hasta ahora, y coincidieron en señalar que son unos presupuestos "mejores que los de 2016" y que incluyen medidas propuestas por los dos grupos. Por su parte, el portavoz municipal del PP, Agustín Hernández, denunció el "sectarismo" de Compostela Aberta por no haber contado con su grupo en el proceso de elaboración de un presupuesto, que calificó de "irreal, nada expansivo y con menos inversión y más deuda".

El presupuesto registra un incremento de más del 10% en las partidas destinadas a obras públicas, cultura y medio ambiente, y cuenta por primera vez con 1,1 millones de euros cuyo destino ha sido elegido de forma participativa con la ciudadanía, así como con 40 propuestas de la oposición. El alcalde de Santiago, Martiño Noriega, agradeció la colaboración de BNG y PSdeG para llevar a buen puerto unos presupuestos "para la mayoría y participados por la ciudadanía, el tejido asociativo, y los grupos de la oposición", dijo.

crítica popular

El Partido Popular no compartió esta visión al entender que "se ha apartado a un partido que representa a 15.000 santiagueses" y criticó que no han tenido a su disposición toda la documentación hasta 17 días antes del pleno de ayer, el 1 de febrero. "El PP nunca podría apoyar este presupuesto porque Compostela Aberta sólo se lo pidió a sus socios preferentes para ocultar su discrecionalidad, su sectarismo y su visión del funcionamiento de la democracia", señaló Hernández.

El portavoz popular fue especialmente crítico con la deuda de 13,2 millones que se recoge en el presupuesto, el descenso en las partidas de seguridad y desarrollo empresarial, y el incremento de las destinadas a publicidad institucional.

Por su parte, el portavoz municipal del PSdeG, Francisco Reyes, defendió la "abstención positiva" de su grupo tras referirse a "lo positivo de los presupuestos y sus carencias", aunque destacó "la corrección formal del proceso de diálogo" en comparación al del pasado año. Reyes expresó su satisfacción por el "marcado carácter socialista" de unos presupuestos que incluyen once medidas propuestas por su grupo, y ha hecho especial hincapié en la necesidad de ejecutarlo en su totalidad.

El portavoz del único grupo de la oposición que votó favorablemente, el BNG, Rubén Cela, señaló que "no son los mejores presupuestos que podría tener Santiago", pero indicó que "incluyen cuestiones positivas" y "han mejorado" con las aportaciones de su formación. "Apoyar los presupuestos nos parecía la mejor de las opciones, ya que vincularlos a una moción de confianza habría generado inestabilidad y habría terminado por aprobarse el documento de Compostela Aberta sin las aportaciones de la oposición", señaló Cela.

Para el BNG fue determinante la inclusión de casi treinta de las cuarenta propuestas a las que condicionaban su voto favorable, como la inclusión de un plan de empleo juvenil al que se destinan 350.000 euros, entre otras propuestas. n