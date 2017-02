Rubial rechaza haber negado fármacos contra la hepatitis C

n n n Los dos altos cargos del Sergas investigados primero por prevaricación y ahora también por un total de seis homicidios imprudentes, que son el ex director general de Asistencia Sanitaria del Sergas Félix Ruibal y la subdirectora de Farmacia, Carolina González-Criado, declararon ayer en el Juzgado de Instrucción número 3 y ratificaron su inocencia. Durante las más de tres horas que duró la sesión los dos acusados tuvieron que responder a las preguntas de la Fiscalía, el abogado de la defensa, los abogados de la acusación popular, la Plataforma de Afectados por la Hepatitis C y el juez Andrés Lago Louro.

A la salida del juzgado uno de los investigados, Félix Ruibal, hoy director del área sanitaria de Vigo, defendió una vez más su inocencia, alegando que "en ningún caso fue rechazado el tratamiento de ninguno de los pacientes fallecidos que están siendo investigados". "Venimos de aportar toda la información que poseemos, tanto verbal como documentalmente, dejando probada la actitud diligente del Sergas", señaló y aseguró que está "a disposición de la justicia para aportar toda la información que sea necesaria".

el 99% fueron aprobadas

"Fueron 1.150 solicitudes las que se hicieron antes de la entrada en vigor del plan estratégico de la hepatitis C, de las cuales fueron aprobadas el 99% de las mismas y tan solo 13 fueron rechazadas por motivos de seguridad o clínicos", indicó para insistir en que a "ninguno de los pacientes" por los que se les investiga se les rechazó su tratamiento. Por ello, incidió que "queda suficientemente probado que no hay ningún tipo de dilación en ese sentido" y se puso a disposición de la Justicia para "aportar todo lo que sea necesario" y se les pueda reclamar.

Tanto Ruibal como González-Criado están acusados de seis homicidios imprudentes por ser responsables de un presunto retraso ilícito al suministrar tratamientos para la hepatitis C, hechos por los que ya habían declarado previamente, aunque acusados tan solo de prevaricación.

El propio Sergas salió en defensa de sus profesionales y destacó en una nota de prensa la "contundencia" de las declaraciones de sus dos altos cargos y en la nota se especifica, además, que la autorización de los fármacos para tratar la hepatitis C estuvo basada "estrictamente en criterios clínicos".

El Sergas ha puesto en valor el hecho de que Galicia autorizase "en tiempo y forma" 1.137 tratamientos antes de la entrada en vigor del Plan Estratégico del Sistema Nacional de Salud. Asimismo, el Sergas expresó su deseo de que el procedimiento judicial se resuelva "a la mayor brevedad posible".

El gerente, Antonio Fernández-Campa, declaró que en las comparecencias de ayer se pudo "de una forma clara y concisa acreditar" todo, que las actuaciones fueron rigurosas, que los criterios aplicados fueron los clínicos y que no hubo retraso alguno. Mostró la disposición total a la colaboración con la Justicia, como ya se demostró cuando se remitió toda la información a la Fiscalía, refrendó, e indicó que la colaboración permitirá demostrar que se actuó "correctamente" y de manera diligente. n