"No sabía que el oso era en sí mismo una marca de joyería"

n n n Una operación comandada por el grupo de delitos contra la propiedad industrial de la UDEV central de la Comisaría General de Madrid culminaba el 24 de octubre de 2012 con el registro simultáneo en 31 tiendas de Joya Diseño repartidas por centros comerciales de toda España. Los agentes policiales solo intervinieron joyas, sobre todo de oro, que imitaban los populares diseños de Tous. El porcentaje de piezas incautadas supuso un porcentaje muy pequeño del inventario de las tiendas con sello ourensano (no más de 40 por establecimiento sobre un muestrario con una media de 1.500 productos).

La marca del icónico oso, asentada en Manresa (Barcelona), sentó en el banquillo al empresario Antonio Daniel Domínguez por un delito contra la propiedad industrial, en un proceso en el que la fiscal no acusa porque sostiene que las piezas de joyería cuestionadas son mínimas en relación al volumen comercial. El propio inculpado precisó en su interrogatorio que las piezas decomisadas representan algo menos del 1% del muestrario, "con una facturación irrisoria". Porque, tal como comparó, "a igual peso en oro eran cuatro veces más baratas".

Domínguez explicó que las joyas que le reportaron una denuncia las compró, a través de muestrario, a reputadas empresas del sector como, por ejemplo Antonio Millán Gordillo S.L. Todas ellas con motivos sencillos de animales, muñecos, flores que, según precisó, forman parte del acervo iconográfico que se maneja en joyería "desde que el mundo es mundo". Ahora bien, el oso que tantos beneficios ha dado el universo Tous está muy pertrechado para evitar la competencia. "Yo no sabía que el dibujo de oso fuera una marca en sí mismo; creía que la marca era Tous. Tampoco creo que eso lo sepa ningún joyero de España", explicó el empresario ourensano.

A preguntas de su letrado -no contestó a la acusación particular- aclaró que todas sus joyas están expuestas al público en vitrinas dentro de un concepto de "tienda abierta", en ocho casos emplazadas en centros comerciales en los que Tous también tiene punto de venta, sin que "nunca se me hiciera un requerimiento de que consideraban vulnerados sus derechos".

El denunciante reclama dos años de prisión y multa (24 meses a 20 euros al días) para él y multa para la sociedad que dirige, además de una indemnización. n