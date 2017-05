Puigdemont afirma en Madrid que no pararán el referéndum

n n n El presidente de Cataluña, Carles Puigdemont, advirtió ayer al Gobierno de Mariano Rajoy, en una conferencia en el Auditorio Caja de Música CentroCentro, en la sede municipal del Palacio de Cibeles de Madrid, de que no podrá parar el referéndum sobre la independencia de Cataluña porque considera que el Estado "no dispone de tanto poder para impedir tanta democracia". La conferencia de Puigdemont coincidió con la publicación de un borrador de la llamada ley de desconexión de Cataluña, en el que se prevé una declaración unilateral de independencia si el Gobierno impide el referéndum.

Puigdemont, que pidió dialogar "en una mesa, sin condiciones previas, sin límites, sin apriorismos, sin amenazas y sin subterfugios", rechazó ir al Congreso si ello es una "coartada" para difuminar ante los observadores internacionales la ausencia de voluntad política. "Ese es un error en el que no vamos a participar", dijo

En la conferencia, compartida con el vicepresidente Oriol Junqueras, y el conseller de Exteriores, Raúl Romeva, y enteramente en castellano, Puigdemont invitó "formalmente" a Rajoy a abordar el problema de Cataluña y avanzó que, de manera inmediata, presentarán una propuesta al Gobierno en la que se negocien las condiciones del referéndum, en un diálogo sin restricciones.

El presidente de la Generalitat insistió en que desea que el referéndum "sea pactado" con el Gobierno porque esa es "la opción más plausible" a imagen del Reino Unido y Escocia.

"No somos ningún soufflé"

Puigdemont quiso dejar claro que su propuesta independentista no es un desafío y que el Govern representa a un pueblo que quiere expresar su futuro en las urnas: "No somos ningún soufflé, ni una enfermedad, ni fruto de ningún trastorno emocional", dijo.

Aunque se preveía que Puigdemont aprovechase la conferencia para hacer una última oferta al Gobierno, lo cierto es que el presidente catalán ahondó en el diálogo con el Ejecutivo y en que el compromiso de referéndum es "inviolable". Pese a que reconoció que en el escenario actual domina el "no a todo", defendió la disposición a hablar "de todo y con todos".

Puigemont dijo que no quiere "trampas" ni tampoco recorrer los caminos del lehendakari Ibarretxe en 2005 o de los representantes del Parlament de Catalunya en 2014, "caminos que llevaron al fracaso evidente".

Por su parte el vicepresidente de la Generalitat de Cataluña, Oriol Junqueras, insistió en la advertencia al Gobierno de Rajoy de que habrá referéndum porque es un "derecho inherente".

El auditorio de su conferencia "Un referéndum para Cataluña. Invitación a un acuerdo democrático" estaba compuesto en su mayoría por diputados de Unidos Podemos, PDeCAT, ERC, senadores y fuerzas nacionalistas vascas, y una decena de diplomáticos extranjeros, según la Generalitat.

Uno de los asistentes al acto, el líder de Podemos, Pablo Iglesias, dijo que en Cataluña tiene que haber un referéndum "legal, pactado y verificable" que garantice el ejercicio del derecho a decidir. "Nuestra posición es clara, no queremos que Cataluña se vaya de España, pero eso lo tienen que decidir los catalanes", precisó.

Fuera del auditorio medio centenar de personas con banderas de España y otras preconstitucionales protestaban por la presencia de dirigentes independentistas catalanes, a los que lanzaban insultos al igual que la alcaldesa Carmena.n