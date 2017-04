Nieto dice que nunca habría recibido a Pablo González de saber su implicación

"Si lo hubiera sabido, le aseguro que esa reunión no se hubiera producido", ha dicho tajante el secretario de Estado en una entrevista con Efe y en relación a la conversación que mantuvo el 8 de marzo con Pablo González antes que se destapara la operación Lezo.



Antes de que el viernes comparezca en el Congreso a petición propia y del PSOE, Nieto ha insistido en que ese día atendió durante quince minutos en su despacho a Pablo González porque éste se lo había pedido hacía bastante tiempo para felicitarle por su cargo, y ha dejado claro que no se habló para nada de la investigación que llevaba a cabo la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.



De hecho, ha remarcado el número dos del Ministerio del Interior, ni siquiera él tenía conocimiento de esa investigación, de la que solo supo en el momento de su explotación la pasada semana.



Nieto ha recordado que le recibió mucho después de que González se lo pidiera, que la reunión estaba en agenda y que tuvo la deferencia de darle cita porque le conocía de su cargo de vicepresidente de Mercacórdoba, ya que el ahora secretario de Estado fue alcalde de Córdoba, aunque no tenía "mucho contacto" con él.



Durante la reunión, de la que se acuerda con detalle Nieto porque fue corta, hablaron de Mercasa y de la intención de González de mejorar y modificar los sistemas de seguridad de los mercados, algo que el secretario de Estado vio lógico porque la situación y circunstancias actuales de alerta puede requerir modificaciones en la seguridad de los espacios públicos.



"Le ofrecí la colaboración de la Secretaría de Estado y me dijo que le encantaría hablar otro día con más tiempo" de ellos.



Apenas fue un cuarto de hora de conversación, ha rememorado Nieto, porque él tenía que salir a la reunión de secretarios de Estado y de subsecretarios en Moncloa, además de cerrar con la secretaria de Estado de Función Pública la oferta de empleo de Policía y Guardia Civil, "especialmente importante" para el Ministerio.



"Esa fue la reunión y lamento no poder dar más datos que pudieran ser mas atractivos; esa fue la reunión, ese fue el contenido, no hubo ninguna referencia a Lezo ni a Ignacio González, no hubo ninguna referencia a ninguna investigación que se estuviera llevando a cabo por ningún cuerpo policial", ha añadido.



Y ha zanjado: "Y si la hubiera habido, la respuesta que le podía dar es que no tenía ningún conocimiento de la operación" porque Nieto la conoció la semana pasada con las detenciones.



"En ningún momento supe que Pablo González estaba dentro de esa investigación. Apelando al sentido común de cualquiera, le digo que si lo hubiera sabido, le aseguro que esa reunión no se hubiera producido", ha insistido.



Nieto cree que hay gente a la que le hubiera gustado que "hubiese tema más jugoso, pero es literalmente lo que pasó" y lo que el "número dos" de Interior trasladará a los diputados el viernes.



Opina el secretario de Estado que todo esto ha salido a la luz por muchas razones, entre ellas por la obligación que tienen los medios de comunicación de investigar cualquier dato que les parezca extraño, y ha subrayado que el auto del juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco "se ha filtrado automáticamente a todos los medios, al contrario de la investigación de la UCO".



Ha reconocido que él no sabe lo que pone el auto, pero él sabe lo que pasó en esa reunión y es lo que ha relatado a Efe y lo que reiterará el viernes.



"Si Pablo González hubiera tenido otra intención o si le hubiera gustado que se hubiera producido otra reunión, no lo sé; eso lo tendría que decir él", ha continuado.



Nieto tiene "clarísimo" que en el Ministerio se trabaja con absoluta transparencia y "la prueba clara de que las cosas funcionan, es que estos señores están en la cárcel, que la investigación de la UCO ha llegado al sitio donde tenía que llegar y que no ha habido nadie al margen de lo que la justicia establece".



A su juicio, la UCO ha servido de forma "leal y discreta" al juez, que es quien dirige la investigación, porque desde la parte política sólo se ordena para que se faciliten los medios necesarios para que la justicia "se aplique con todo rigor y con quien sea".



De este modo, ha indicado que si la operación se hubiera producido en otra comunidad autónoma, probablemente alguien hubiera tachado al Ministerio de utilizar "la policía patriótica" y le hubieran acusado y atacar a determinadas sensibilidades.