Maza dice que si Puigdemont declara la independencia serán los cuerpos de Seguridad quienes tengan que detenerle

En declaraciones a Antena 3 recogidas por Europa Press, ha insistido en que "lo de la detención de Puigdemont es algo que ahora mismo" no se plantea ni quiere plantearse y ha afirmado que "cada cosa llegará a su tiempo si tiene que llegar".



Así, ha remarcado que "si se plantea un problema de orden público" no será competencia suya, sino de "los que tienen competencias y conocimientos para ello" y ha recordado "una situación semejante de la II República donde las autoridades actuaron cuando se produjo el acto formal de declaración de independencia".



"Un hecho trascendente es si llega a declarar la independencia unilateral porque eso consuma todo este trayecto con una gravedad absoluta pero es mejor no adelantarse a los hechos. Yo solo puedo decir que Puigdemont será responsable de sus actos", ha añadido.



Maza ha aclarado que aunque el presidente autonómico no haya declarado la independencia, ya ha cometido tres presuntos delitos, que son los de "prevaricación, desobediencia y malversación", por los cuales la Fiscalía "podría pedir prisión". No obstante, ha explicado que si todavía no lo ha hecho es porque no han tenido "oportunidad" y prefieren "esperar" a que la magistrada del TSJC, Mercedes Arnas, haya dado todos los pasos correspondientes", como "tomar la declaración de los investigados".



Con respecto a la decisión de la jueza Lamela de ordenar prisión sin fianza para los presidentes de Asamblea Nacional Catalana (ANC) y Òmnium Cultural, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, respectivamente, por un presunto delito de sedición, Maza ha negado que se trate de "presos políticos" y ha explicado que "en España no hay presos políticos, sino políticos presos que tienen que responder ante la ley".