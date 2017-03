El Congreso inflige una derrota sin precedentes a Rajoy con la estiba

nnn El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, guardó absoluto silencio tras el rechazo del Congreso a la convalidación del decreto ley sobre la reforma de la estiba, una derrota parlamentaria sin precedentes desde el año 1979 que ha puesto en evidencia sus dificultades para gobernar en minoría. "Rajoy ha pasado de la mayoría absoluta a la debilidad absoluta", subrayó gráficamente el portavoz parlamentario del PDeCAT, Francesc Homs, en una rueda de prensa convocada tras el pleno en el que el PP ha visto rechazado por vez primera una norma del Ejecutivo de la máxima importancia, ya que debe dar cumplimiento al mandato de una sentencia europea para acabar con el monopolio de la estiba.

Y es que en toda la democracia sólo ha habido dos ocasiones en que no se ha convalidado un decreto del Gobierno, en 1979, cuando la Diputación Permanente no dio el visto bueno a una norma que prorrogaba la actuación de la Junta Central de Acuartelamiento, y en 2006, aunque por un error en la votación, cuando se desestimó una norma sobre impuestos.

Los periodistas intentaron recabar la opinión del jefe del Ejecutivo sobre este gran contratiempo político a su llegada al Palacio de las Cortes. No logaron sacarle ni una sola palabra mientras se dirigía al hemiciclo, como tampoco a su salida del pleno, ni en su tercer intento, cuando ha abandonado el Congreso en su coche oficial.

cruce de acusaciones

Tuvo que ser el ministro Íñigo de la Serna quien se ocupara de afrontar las preguntas de los informadores tras una intensa mañana parlamentaria que arrancó a las nueve, con él junto a la ministra de Empleo, Fátima Báñez, como únicos representantes del Ejecutivo en el banco azul, al que posteriormente se sumaron más compañeros de Gabinete, cerca ya de la hora de la votación. Minutos antes de que tomara la palabra el ministro, Ciudadanos pasaba del sí a la abstención, dicen que después de comprobar que el Gobierno no había afrontado con la suficiente seriedad las negociaciones con los trabajadores de la estiba.

Afirman en el PP que el miércoles el partido de Rivera les aseguró su voto a favor hasta tres veces y que no fue hasta las nueve menos cinco de la mañana cuando les comunicaron su abstención, algo que ha contrariado enormemente a las filas populares. En el PP interpretan este movimiento como una ‘espantada' de Ciudadanos, que esta vez no ha querido apuntarse a la derrota, sino sumarse al caballo ganador. Los de Rivera mantienen que no están "todas las naves quemadas" y que el acuerdo es posible si se sabe negociar bien con el sector a partir de la propuesta que in extremis lanzó el miércoles el Gobierno para tratar de evitar la derrota, y que ven "sensata". El PSOE no se movió, dijo que votaría no a una reforma que no tuviera el visto bueno de patronal y sindicatos y así lo hizo: Le acusan fuentes del PP de actuar así "al dictado de la Junta de Andalucía", es decir, de Susana Díaz.

Sin novedades tampoco en el no de Unidos Podemos, que interpreta esta votación como una victoria de los trabajadores fruto de la ‘sordera' del Gobierno. n