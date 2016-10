Alrededor de una docena de diputados del PSOE comunican que no se abstendrán

Alrededor de una docena de diputados del Grupo Socialista han comunicado ya a la gestora del PSOE y a la dirección parlamentaria del partido su decisión de votar en contra de la investidura de Mariano Rajoy y, por tanto, incumplir el acuerdo adoptado por el Comité Federal del pasado domingo. En el listado figuran los siete parlamentarios del PSC y las dos independientes que `fichó` Pedro Sánchez para su lista por Madrid.



Estos son los diputados que romperán la disciplina de voto:



- Meritxell Batet: colaboradora de Eduardo Madina en las primarias de 2014, fue la única a la que Pedro Sánchez repescó para su Ejecutiva Federal y en las elecciones de 2015 la colocó como `número dos` del PSOE por Madrid. En los comicios de junio pasó a ser cabeza de lista del PSC por Barcelona y se incorporó a la dirección del Grupo Socialista. Votará `no` a Rajoy atendiendo al Consell Nacional del PSC.



- Zaida Cantera: excomandante retirada tras denunciar acoso en el Ejército, fue fichada por Pedro Sánchez para su lista de Madrid para los comicios de 2015 y repitió en junio. De familia socialista, aunque no milita en el partido, propuso que sólo fuera la dirección parlamentaria quien aplicara la abstención, pero, al decidirse una posición global, votará `no`.



- Manuel Cruz Rodríguez: catedrático de Filosofía `fichado` como independiente por el PSC para la lista por Barcelona y ahora portavoz del Grupo Socialista en la Comisión de Educación. Votará `No` siguiendo el criterio del Consell Nacional del partido que lidera Miquel Iceta.



- Odón Elorza: el ex alcalde de San Sebastián, que ya había roto la disciplina del Grupo Socialista en alguna ocasión anterior como con la abdicación de Juan Carlos I, argumenta que el partido debe atender la voz de la militancia que, según ha constatado en el PSE-EE, es contraria a permitir la reelección de Mariano Rajoy. Es uno de los que pidió sin éxito una abstención limitada.



- Rocío de Frutos: Cabeza de lista por Ourense, considera que no se afilió al PSOE para dejar gobernar a la derecha y asume las sanciones que se decidan. Y también adelanta que si el partido la castiga con la expulsión se irá "sin armar ruido" porque no quiere causar problemas.



- Lidia Guinart Moreno, diputada del PSC desde las elecciones de diciembre y antes teniente de alcalde del Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramenet. Como miembro del PSC, seguirá las directrices del partido que lidera Miquel Iceta.



- Marc Lamuà Estañol: diputado del PSC por Girona desde las elecciones de diciembre, seguirá el `no` a Rajoy acordado por su partido.



- Mercè Perea i Conillas, diputada del PSC por Barcelona y dirigente del partido en Hospitalet. Es portavoz del Grupo Socialista en la Comisión del Pacto de Toledo. Votará `no` siguiendo la decisión del Consell Nacional del PSC.



- Margarita Robles: la magistrada, que estuvo en el Ministerio de Interior en la última etapa de Felipe González, volvió a la política en junio cuando fue `fichada` como número dos de la lista de Pedro Sánchez por Madrid. Entiende que, por coherencia, debe votar `no` a Rajoy y considera que el Comité Federal no le ha dado un motivo solvente para cambiar de criterio.



- Joan Ruiz i Carbonell: diputado desde 2008, en junio fue cabeza de lista del PSC por Tarragona y ahora es portavoz de la Comisión sobre políticas integrales de la Discapacidad en el Congreso.



- Susana Sumelzo: de la federación aragonesa, formó parte de la Ejecutiva Federal de Pedro Sánchez y considera que, por coherencia, debe seguir manteniendo el `no` a Rajoy. En Aragón ya denunció que el partido trató de `marginarla` por discrepar con el entorno del presidente Javier Lambán.



- José Zaragoza: histórico responsable de Organización del PSC con Pasqual Maragall y José Montilla y diputado en el Congreso desde 2011. Remitió su voto a lo que decidiera el PSC y ahora seguirá su `no` a Rajoy.



EN DUDA



Además, otros diputados se mantienen sin definir su voto.



- Pilar Cancela: Diputada por A Coruña y presidenta de la gestora del PSdeG nombrada por la Ejecutiva Federal y enfrentada con los socialistas de Pontevedra que lidera Abel Caballero. Afín a Pedro Sánchez, respaldó la carta de los `barones` que pedían una abstención limitada y podría acabar votando ahora en contra de la investidura de Rajoy pese al criterio del Comité Federal. En el Congreso preside la Comisión de Igualdad.



- María González Veracruz: Diputada por Murcia, cuya federación que encabeza su padre, Rafael González Tovar, le anima romper la disciplina. Fue miembro de la dirección federal de Alfredo Pérez Rubalcaba y de Pedro Sánchez, de quien es estrecha colaboradora.



- Sofía Hernanz: diputada por Baleares desde 2011 y actualmente miembro de la dirección del Grupo Socialista. Se ha remitido siempre a lo que decidiera la organización territorial que lidera Francina Armengol, la única presidenta autonómica que mantiene el `no` a Rajoy.



- Pere Joan Pons, diputado por Baleares desde las elecciones de junio. Es el secretario de Programas del PSOE balear, una de las federaciones más activas en el rechazo a la investidura de Mariano Rajoy.



- Y Pedro Sánchez, secretario general del PSOE hasta que dimitió en aquel convulso Comité Federal del PSOE del 1 de octubre. Desde entonces no ha aparecido en público y muchos compañeros no le ven ahora dejando pasar a Mariano Rajoy tras diez meses encabezando el voto en contra.