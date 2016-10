Pablo Junceda: “Hay más dinero para invertir que proyectos”

n n n "En estos momentos en Galicia hay más dinero para invertir que proyectos, por tanto, por parte del banco ningún proyecto que sea viable y tenga sentido se va a quedar sin financiación y esto es una gran noticia después de unos años en los que se pensaba que en el mundo de la banca no se financiaba", aseguró ayer el director general de SabadellGallego tras un desayuno con empresarios en la sede de la CEP en Vigo.

Junceda firmó con el presidente de la CEP, Jorge Cebreiros, un acuerdo estratégico de apoyo a la internacionalización de las empresas integradas en la Confederación, para que accedan a líneas de crédito que apoyen su actividad exportadora. Pero además, las empresas integradas en la CEP tendrán acceso al protocolo "Pronto pago de pymes", un servicio de gestión de pagos al contado a los proveedores, que integra la financiación de dichos pagos de forma que el empresario puede acceder a los descuentos del pronto pago en las relaciones con sus proveedores.

Pablo Junceda explicó que con este convenio la entidad se compromete a que no se quede ningún proyecto sin financiación.

Pero además, en el desayuno se debatió sobre el papel de la tecnología en los negocios, que el director general de SabadellGallego considera "será clave en las empresas", así como la formación de los jóvenes "que debe ser distinta -apuntó- porque las empresas del futuro van a tener una base tecnológica muy potente", precisó.

"Estoy convencido -aseguró Pablo Junceda- que la unión de los empresarios, la banca muy volcada en Galicia y el resto de las instituciones implicadas en hacer a las empresas punteras en lo tecnológico e internacional será un círculo virtuoso que hará que la economía gallega esté donde tiene que estar", dijo.

En cuanto a la marcha del negocio de SabadellGallego en la comunidad afirmó sentirse "muy satisfecho de la evolución, tanto en volumen de negocio como al crecimiento en clientes", precisó.

En cuanto a la marcha del negocio de SabadellGallego en la comunidad afirmó sentirse "muy satisfecho de la evolución, tanto en volumen de negocio como al crecimiento en clientes", precisó.

Sobre las nuevas tecnologías en la banca, el responsable de la entidad aseguró que "hay clientes mayores que no utilizan la tecnología y nosotros estaremos cerca de ellos y por el contrario hay personas muy jóvenes que no ven las oficinas tradicionales y el banco estará donde estén estos jóvenes". Considera que "el futuro va a ser digital pero también personal, el éxito está en saber compaginar la relación de cercanía con la tecnología", concluyó.