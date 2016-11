n n n Portugal quiere ser un referente en el sector de la automoción y su apuesta por industrializar el norte del país es un éxito que no se puede discutir. El último movimiento lo ha dado Viana do Castelo. El presidente de la Cámara Municipal hizo público el viernes que quería que Tesla Motors, propiedad del ingeniero Elon Musk -fundador de Pay Pal entre otras empresas-, instalase en el parque empresarial del municipio la planta de baterías que quiere construir en Europa. El gobierno del país recogió el órdago y la Agência para o Investimento e o Comércio Externo de Portugal ya ha iniciado los contactos con la compañía para aspirar a la adjudicación.

Además de Viana do Castelo, otros tres municipios lusos muestran su interés por esta planta. Es el caso de Mangualde, Palmela y Torres Vedras, según revela el "Jornal de Negocios". Portugal se adelanta de este modo a España y particularmente Vigo, que cuenta con un clúster asentado y espacio suficiente en los distintos parques del área de la ciudad que buscan inquilinos, como es el caso de A Veigadaña en Mos o A Granxa en O Porriño.

La cámara lusa destaca "la existencia de un régimen muy favorable de incentivos a la ubicación de empresas", y recuerda que el ayuntamiento "dispone de una oferta de calidad de vida excepcional, con oferta de servicios, salud y educación de calidad".

Pero lo más paradójico es que desde la cámara de Viana destacan su cercanía a Vigo, tanto por su aeropuerto como por la presencia del clúster instalado en la ciudad con decenas de empresas proveedoras. También ponen en valor las insfraestructuras de Oporto, que cuenta también con un aeropuerto y un puerto con capacidad ro-ro.n