El Gobierno aprueba hoy techo de gasto y nueva subida fiscal

El Consejo de Ministros dará luz verde hoy al límite de gasto no financiero de 2017, que rondará los 118.000 millones de euros, y aprobará un real decreto de medidas tributarias para recaudar 8.000 millones de euros más, que afectará básicamente el Impuesto sobre Sociedades y a los impuestos especiales que gravan el alcohol y el tabaco, al tiempo que se creará una nueva figura impositiva para gravar las bebidas azucaradas.

Junto con el techo de gasto, el Gobierno aprobará los objetivos de estabilidad para los años 2017-2019, con el horizonte de rebajar al 3,1% del PIB el déficit de 2017, objetivo que, de acuerdo con las previsiones del Ejecutivo está asegurado gracias a este aumento de recaudación, que se sumará a otros 10.000 millones más de ingresos que espera ingresar por la mejora del ciclo económico el próximo año.

En total, confía en contar con 18.000 millones más, lo que permitiría asegurar, incluso de manera holgada, el recorte del déficit desde el 4,6% del PIB este año hasta el 3,1% comprometido para 2017 con Bruselas, y asegurar así que España saldrá del procedimiento de déficit excesivo en 2018, cuando los números rojos se situarían por debajo del 3% por primera vez desde el inicio de la crisis.

sin más recortes

Desde el Gobierno garantizan que este techo de gasto de 118.000 millones, similar a lo ejecutado este año, pero inferior en 5.000 millones al techo de gasto que se aprobó inicialmente, permitirá no tener que recortar ninguna partida social, como educación, sanidad o servicios sociales y, al mismo tiempo, gracias al aumento de ingresos tributarios, cumplir con el déficit.

El Ejecutivo pretende consolidar la mejora de los ingresos tributarios por el Impuesto sobre Sociedades, tras el parche aprobado este año -mediante el aumento del tipo mínimo de los pagos fraccionados-, y, con esta finalidad, limitará algunas deducciones, así como la compensación de bases imponibles negativas, pero no se tocarán los actuales tipos impositivos. Las medidas aportarán unos ingreso extra de unos 4.500 millones de euros.

Junto con este incremento, el Gobierno aprobará un aumento de los impuestos que gravan el consumo de alcohol de alta graduación -quedan fuera la cerveza y el vino- y del tabaco, y finalmente descarta subir el Impuesto sobre Hidrocarburos, ya que penalizaría a autónomos y profesionales en un momento en el que el precio del petróleo está subiendo.

Con todas estas medidas, confía en recaudar unos 500 millones de euros, 300 millones procedentes del nuevo tributo y 200 millones por las subidas de especiales. Igualmente, el decreto de medidas tributarias recogerá un amplio plan de lucha contra el fraude fiscal y la economía sumergida, que permitirá recaudar, según fuentes de Hacienda, más de 2.000 millones de euros. Como medida estrella incluye rebajar a 1.000 euros el límite de pagos en efectivo desde el 1 de enero de 2017, por debajo del límite actual de 2.500 euros.

El déficit de las autonomías se relaja al 0,6% del PIB para 2017

El Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) acordó ayer relajar la senda de consolidación fiscal a las autonomías para el 2017, después de un acuerdo entre el Gobierno y el PSOE, que no ha convencido, sin embargo, a dos comunidades socialistas, la valenciana y la balear, ni a Cataluña.

Ha sido la primera reunión de esta legislatura de este órgano de colaboración entre el Gobierno y las comunidades autónomas, que ha presidido la vicepresidenta del Ejecutivo, Soraya Sáenz de Santamaría, en calidad de ministra de la Presidencia y para las Administraciones Territoriales, que ha estado acompañada por el titular de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro.

La senda de consolidación fiscal incluye un objetivo de déficit autonómico del 0,6 por ciento del PIB para 2017, una décima superior al que se planteó en la anterior reunión del CPFF, el 28 de abril pasado. Se mantiene la meta fijada en abril para este año, del 0,7 por ciento, y que en el 2018 el déficit de las comunidades no supere el 0,3 por ciento, hasta llegar al equilibrio presupuestario (déficit cero) en el 2019.

Los nuevos objetivos de estabilidad presupuestaria son fruto de un acuerdo previo alcanzado entre el Gobierno y el PSOE, confirmado a Efe por fuentes socialistas, que han vinculado el pacto con un paquete de medidas más amplio, en el que se incluiría, una subida del salario mínimo interprofesional.

El conselleiro de Facenda, Valeriano Martínez, aseguró que la decisión de reducir el déficit supone un "potencial de ingreso" con el que "no se contaba hasta ahora" para la financiación de las comunidades autónomas. Martínez aseguró que desde Galicia "es mucho lo que quieren hacer", refiriéndose al proyecto de presupuestos de 2017 que tiene previsto aprobar en la jornada de hoy el Consello de la Xunta.n