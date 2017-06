La compra de casas sobre plano, un nuevo frente para la banca

n n n Tras las reclamaciones por las cláusulas suelo y los gastos hipotecarios, la banca afronta ahora otra oleada de demandas judiciales, después de que el Supremo haya abierto la puerta a miles de familias a recuperar el dinero que invirtieron en la compra sobre plano de unas viviendas que nunca recibieron.

Un filón más para los bufetes de abogados españoles, que esperan que se produzca un gran incremento de demandas por esta cuestión en los próximos meses en España.

Aunque no hay cifras oficiales de las personas que perdieron el dinero que destinaron a la compra sobre plano de casas que nunca se llegaron a construir, algunas fuentes apuntan a que podría haber más de 600.000 afectados, buena parte de ellos extranjeros, principalmente de países como Reino Unido y Alemania.

Tras años de bonanza económica, en 2008 la burbuja inmobiliaria estalló, dejando un reguero de empresas promotoras en quiebra y miles de personas sin dinero y sin casa.

Muchos de estos afectados demandaron a las promotoras para reclamar sus ahorros, y aunque las sentencias judiciales les dieron la razón no pudieron recuperar el dinero, ya que las constructoras, en situación de quiebra, no pudieron hacer frente a las reclamaciones.

Sin embargo, en diciembre de 2015 el Tribunal Supremo hizo pública una sentencia que abría la puerta a todos los afectados a reclamar sus depósitos a la banca, a la que considera corresponsable de las cantidades anticipadas por los compradores a las promotoras y depositadas en las entidades financieras.

responsables del dinero

"La sentencia dice que el banco estaba obligado a proteger el dinero y que si no lo hizo, entonces es responsable", explica el abogado Luis Cuervo, consejero delegado del bufete barcelonés Spanish Legal Reclaims.

"La sentencia abre la puerta de par en par a recuperar el dinero perdido, pero la gente ha de entenderlo y creerlo", señala Cuervo, que lamenta que muchos afectados recelan de la justicia porque se han sentido "maltratados en los tribunales anteriormente". "Pero ésta es la buena, esto no es más de lo mismo, esto es como meterle trece goles al Madrid", remarca.

Este bufete ha atendido por ahora a más de un millar de clientes afectados por la venta fallida de viviendas sobre plano, un 75% de los cuales son británicos, mientras que el 10 % son españoles, el 6 % alemanes y el 9 % restante de otros países como Holanda.

Cuervo comenta que por ahora su despacho ha presentado o está en proceso de presentar medio centenar de demandas judiciales, pero que la cifra de clientes que podría reclamar supera los 700. La cuantía media que reclaman los clientes de este bufete se sitúa en 107.000 euros, intereses incluidos.

La compañía, que ha establecido colaboraciones con otros 27 despachos para atender las demandas por esta problemática, trabaja "a éxito, hasta el final", y percibe entre el 30 y el 35 % de la cuantía total que recupera el cliente.

Las personas que perdieron el dinero invertido en la compra de pisos sobre plano tienen de plazo para reclamar hasta el 7 de octubre de 2020.n