Biotech gallegas presentan sus proyectos a fondos de inversión

Ocho empresas biotech de Galicia presentarán mañana sus proyectos de negocio a una docena de representantes de fondos de inversión e inversores institucionales en el VII Bio Investor Day, que acoge la VII Lonja de Inversores Bio de Galicia y que se celebrará en el Centro Tecnológico Agroalimentario de Lugo (Cetal). La cita, enmarcada en el programa Agrobiotech Innovación, está organizada por el Clúster Tecnolóxico Empresarial das Ciencias da Vida (Bioga) con apoyo de la Axencia Galega de Innovación (GAIN). Las ocho compañías e iniciativas buscan financiación para poner en marcha o impulsar sus proyectos.

El encuentro, por el que a lo largo de seis años ya pasaron más de 60 ideas de negocio, contará con la participación de doce entidades de inversión. Participarán los fondos gallegos Unirisco/Uninvest, XesGalicia y Vigo Activo. También contará, en el ámbito público, con la representación del CDTI y Enisa. Por parte del capital privado, el apoyo financiero se concentrará en los fondos Inveready, One to One, Cross Road Biotech Inverbio, Abanca, Caixa Capital Risc, Biolty y Canaan Reseach&Investiment.