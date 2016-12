14 candidatos al premio Joven Empresario

Una empresa de iluminación y ahorro energético (Quality leds), otra de impresión en tres D (Rysia), otra dedicada al mundo del deporte (Low pressure fitness), una asesoría especializada en start ups (Startup soluciones), un nuevo concepto de panadería y pastelería (Sémola), dos firmas importadoras, una de salmón (The salmon market) y otra de bicicletas (Lenubu), una clínica dental (Clínica Dental Xiana Pousa), dos academias de idiomas (Ensíname y E-Lingua), una empresa que ha hecho el relevo generacional y tiene a un joven director al frente (Darlim), un proyecto de venta por internet de pulseras (Carrick), una firma de bebidas destiladas (La destilería de las ideas) y un proyecto empresarial en el rural (Castañam) son los catorce candidatos al Premio Joven Empresario que cada año, desde hace once ya, entrega la asociación AJE Vigo.

El ganador se desvelará el próximo 15 de diciembre, en una gala en Vigo en la que también se entregará otro premio, el de Joven Emprendedor, para el que hay otros diez candidatos. Se trata de I´m a local, Lar Atlántica, Somos Océano, Miss Livingston, Galicia postal, Free Bee, Oposita test, Coinscrap, Blue Lion y Tuco systems.

La convocatoria, además de las dos categorías principales, cuenta con tres accésit que valorarán aquellos proyectos que destaquen por su innovación, su calidad o por destacar en RSE (Responsabilidad Social Empresarial).



Además de un reconocimiento público a la labor emprendedora y empresarial de los jóvenes como fórmula para mejorar la sociedad gallega, estos premios son también un foro de debate que mide el nivel de emprendimiento en Galicia.



El Premio Joven Empresario son 1.000 euros y formación en la Escuela de Negocios Afundación de Ieside, valorado en 1.000 euros y acceso a la base de Ardán durante un año. El Premio Joven Emprendedor también recibirá formación en la Escuela de Negocios, un año de alojamiento y asesoría en el Vivero de Empresas de Zona Franca de Vigo y un móvil.

Semola

“Queremos que nuestra marca se identifique con calidad”

Hace dos años y medio que Estefanía Francos, de familia de panaderos, y su marido Jairo Bello, interiorista, pusieron en marcha un nuevo concepto de pastelería y panadería con Sémola, que ya tiene tres establecimientos en Vigo. "Quisimos darle mucha importancia a la marca, que se identifique con calidad". De Sémola es la famosa galleta del Dinoseto y tienen una línea especial para los niños con personajes. Estafanía resume el proyecto en que "somos locales y hacemos productos locales que nacen de la tierra".

Carrick

“Queremos ser expertos en vender por internet”

Brais Comesaña y Javier Estévez tenían clara su vocación cuando, recién salidos de la universidad, crearon Premprendedores. Hace año y medio nació Carrick, que de momento vende pulseras por internet pero "nuestro objetivo no es vender pulseras sino ser expertos en vender por internet", explica Brais. Este año cerrarán con unas ventas de 450.000 euros y para el año que viene esperan lanzar nuevas marcas y subir la facturación a 1,5 millones y alcanzar la decena de personas en plantilla. Brais asegura que "nos gustaría mucho ganar el premio".

Castañam

“Vemos el rural como diferenciación, no como limitación”

Rubén Riós y su hermano crearon Castañam porque "vemos el rural como una diferenciación y no como limitación". Su producto estrella es el pan de harina de castaña pero tienen más y ya han entrado en restaurantes estrella Michelín. Junto a ello Castañam es también un proyecto turístico con visitas a los "soutos" de castaños y sala de degustación. En breve abren tienda en A Coruña y pronto en Vi/go.

Startup soluciones

“Trabajamos por y para emprendedores”

Vanesa Argibay y Natalia Rapela pusieron en marcha en 2015 Startup soluciones, de apoyo a las empresas que empiezan en dos áreas muy sensibles, la fiscal-contable y la de marketing. "Somos una empresa de emprendedoras que trabajamos por y para emprendedores, son la base de nuestro proyecto”, explican. Su iniciativa más visible es la app QHV, un punto de encuentro para empresas y usuarios sobre actividades en Vigo y su área. Para Vanesa y Natalia "estar nominadas es una satisfacción ya que entendemos que se valora nuestro trabajo y la forma en la hacemos las cosas".

Clínica dental Xiana Pousa

“No encontraba un lugar a la expectativa de mis sueños”

Después de estudiar Odontología en Santiago y emplear siete años para obtener el Board Europeo en Periodoncia y acreditarse como periodoncista de referencia en España su ilusión de volver a Galicia "se vio en parte truncada por no encontrar un trabajo a la expectativa de mis sueños y a la altura de la alta formación", explica. Gracias al asesoramiento del Igape y un crédito ICO "puse toda la carne en el asador" y en 2010 abrió su clínica que hoy tiene 15 empleados.

E-lingua

“Queremos ser preparadores de pruebas oficiales”

Fanny Choquet y Cristina Díaz trabajaban en academias pero llegó un momento que veían que no avanzaban. "Estábamos un poco bloqueadas y decidimos montar nuestra academia", explica Fanny. Tienen dos líneas, la de los niños y la de las empresas. "Buscamos que los directivos negocien y hagan sus presentaciones en inglés" y para ello se apoyan en las nuevas tecnologías. Ahora "queremos posicionarnos como centro preparador de pruebas oficiales".

La destilería de las ideas

“En mi familia siempre hubo negocio, lo tenía claro”

"En mi familia siempre hubo negocio y siempre lo tuve claro", explica Rafael Piñeiro, que en 2015 quedó como único socio de la empresa creada por su familia en 1992. La destilería de las ideas es un proyecto para desarrollar productos destilados y paralelamente desarrolla un proyecto de vermutería La galaica como escaparate de sus productos.

Lenubu

“Hemos superado nuestros objetivos”

Santiago Núñez es un emprendedor nato. Lenubu, firma de importación de bicicletas, "no es mi primer proyecto, tengo otros anteriores, pero no todos salieron bien", precisa. No es el caso de Lenubu, que puso en marcha con su socia Elena Martín, que sigue creciendo en puntos de venta. La marca más destacada que vende es Reid, que se ha puesto de moda porque blogueras y actrices se han hecho fotos con ella. "Hemos superado nuestros objetivos", asegura.

Darlim

“Viví el negocio desde los inicios, he cargado camiones”

Saúl Cuevas cogió el testigo de su padre el otoño pasado en la dirección de una firma con más de 35 años de historia del sector de la limpieza e higiene, Darlim. Asegura que "tengo la gran suerte de hacer lo que me gusta, lo disfruto y me encanta". Explica que "es vocación porque viví el negocio desde los inicios y me he ido empapando. He cargado camiones y repartido mercancía desde pequeño en las vacaciones". Saúl Cuevas también trata de imprimirle un aire más moderno en una firma de un sector maduro. En 2013 compraron una empresa en Madrid y están abriendo una red de franquicias.

The Salmon Market

“Decidí apostar por mí"

Carolina Rivera empezó trayendo de Noruega, de donde es la pareja de su madre, láminas de salmón para familia y amigos pero, como es una emprendedora nata, en sus ratos libres creaba una marca, un logo o una web porque "siempre quise tener mi propia empresa", explica. Así que cuando se acabó su contrato en Boston, donde trabajaba, "me planteé mi futuro laboral y decidí apostar por este proyecto, apostar por mí", explica esta licenciada en Económicas y Comunicación Audiovisual. The salmon market es el primer comercio on line europeo especializado en salmón sin aditivos químicos. Después de un tiempo en la red ya es una marca conocida y le llegan muchos emails de personas que buscan el producto en supermercados, así que lo presentará a las grandes superficies.

Ensíname

“Trabajamos el método jolly phonics”

Ensíname es un singular centro de idiomas. "Trabajamos el método Jolly phonics que trabaja la fonética inglesa con los más pequeños, desde dos años, de forma que cuando empiezan a leer lo hacen perfectamente", explica Manuel. Son pareja y ambos querían empender su propio proyecto, ahora están en la calle Zaragoza pero aspiran a llegar a toda Galicia.

Low Pressure Fitness

“Ya damos formación en once ciudades españolas”

En 2014 Camilo Villanueva, Piti Pinsach y Tamara Rial crean International Hypopressive&Physical Therapy Institute, que ha creado el programa de ejercicio Low Pressure Fitness. Sus clientes son técnicos y fisioterapeutas que aprenden esta técnica. "Ya damos formación en once ciudades de España y este año hemos formado a 1.500 alumnos", explica.

Rysia

“vino la crisis y me dije prefiero trabajar para mí”

Lucía Míguez es ingeniera industrial y creó Rysia en 2012. "Vino la crisis y me dije prefiero trabajar para mí", explica. Su empresa es de impresión 3D, en principio comercializaba pero con el tiempo se introdujo en el diseño y fabricación. "Ya tenemos algún prototipo en empresas de clientes", señala. También ofrece cursos de formación y en breve se muda a García Barbón.

Quality leds

“ser empresario es la mejor decisión de mi vida”

Borja Martínez Lama creó en 2013 con su socia Marga Bugarín la firma Quality Leds, de proyectos de iluminación y ahorro energético. Él es ingeniero en electrónica y asegura que "es muy satisfactorio ser empresario, es la mejor decisión de mi vida". Fue su socia quien se lo propuso: "era joven y no tenía nada que perder", dice. Está en la calle Romil.