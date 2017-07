Villar, detenido por favorecer a su hijo en los partidos de la selección

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil detuvo a primera hora de la mañana de ayer al presidente de la Federación Española de Fútbol (RFEF), Ángel María Villar, y a su hijo Gorka en el marco de una operación anticorrupción ordenada por la Audiencia Nacional –el magistrado del Juzgado Central número 1, Santiago Pedraz, y las fiscales Anticorrupción Inmaculada Violán y Esther González–. Ambos pasaron la noche detenidos. A ellos se unen las detenciones del vicepresidente económico, Juan Padrón, y del secretario de la Federación tinerfeña, Ramón Hernández Baussou, por supuestas irregularidades en su gestión.

Los delitos por los que han sido detenidos son administración desleal, apropiación indebida, corrupción entre particulares, falsedad documental y posible alzamiento de bienes, todo ello en relación con la organización de partidos internacionales. Según la Guardia Civil, en la investigación se ha podido determinar cómo el vicepresidente económico de la RFEF se habría excedido presuntamente en sus facultades de administración del patrimonio de la Federación, causando perjuicio a la misma. Además, éste habría favorecido la contratación de sociedades de las que habría obtenido un beneficio propio en forma de contraprestación económica y también habría participado, junto con el secretario general de la Federación Tinerfeña, en una operativa continuada de apropiación de fondos de dicha Federación, a través del desvío de estos a una sociedad gestionada por ambos.

Durante la investigación, relata la Guardia Civil, iniciada a principios de 2016 tras una denuncia formulada por el Consejo Superior de Deportes, se ha podido determinar cómo presuntamente el presidente de la RFEF pudiera haber impulsado la celebración de partidos entre la selección española de fútbol y otras selecciones. De esta manera, habría conseguido contraprestaciones para la contratación de servicios y otras relaciones comerciales en beneficio de su hijo, Gorka, abogado especialista en derecho deportivo y administrador único de Sport Advisers, a cuyas oficinas fue llevado el vástago del máximo responsable federativo durante la inspección.

Los registros en el domicilio del presidente de la RFEF comenzaron a las 8:30 horas, con la llegada de un equipo de la UCO a su domicilio. Los mismos se extendieron durante seis horas. Después, un coche patrulla trasladó a Ángel María Villar hasta la sede federativa en Las Rozas (Madrid), donde continuaron los registros. Éstos se reprodujeron en las sedes de las federaciones territoriales de Valencia, Tenerife, Las Palmas, Ceuta y Melilla. En esta última, el presidente de la federación, Diego Martínez, declaró que el registro se desarrolló con "normalidad" y se prolongó por espacio de dos horas, el tiempo que se tardó en recabar toda la información archivada "para entregársela a los agentes".

El caso es distinto de las pesquisas que, por otro lado, desarrolla el juzgado de instrucción 4 de Majadahonda (Madrid) también contra Villar y otros altos cargos de la Federación, por no justificar el destino dado a una subvención pública de 1,2 millones destinada a países pobres de África y Centroamérica.

Presidente eterno e intocable

Ángel María Villar (Bilbao, 21/1/1950) fue detenido ayer en la antesala de su 29 aniversario como presidente de la Real Federación Española de Fútbol, cifra que alcanzará el próximo 29 de julio. Protagoniza la presidencia más longeva entre las federaciones olímpicas españolas, pese a que en estos 29 años han sido frecuentes sus enfrentamientos con gobiernos de distinto signo, las denuncias en su contra por presunta mala gestión y el distanciamiento de entidades, como la propia Liga. También ha sido habitual, sin embargo, el apoyo del fútbol ya que, año a año, la asamblea lo ha apoyado.

Además de la acusación que causó ayer su detención, otro juzgado estaba investigando ya un posible trato de favor a los clubes Recreativo y Marino. En los últimos tiempos, también se ha visto obligado a devolver al CSD 1,2 millones de euros de una subvención para edificar una escuela de fútbol en Haití que nunca se hizo. Pese a la devolución, el caso sigue abierto en un juzgado de Majadahonda, donde Villar fue citado a declarar, situación por la que ya tuvo que pasar antes de las elecciones de 2004, que guardan ciertas similitudes con las del pasado mes de mayo.

Entonces, la denuncia la formuló Javier Tebas, ahora presidente de La Liga, por uso indebido de fondos públicos y fue archivada. Tebas respaldó entonces a uno de los rivales de Villar, Gerardo González, que había sido su secretario general. Tebas también apoyó en las últimas elecciones a Jorge Pérez, el sustituto de González en ese cargo federativo. La diferencia fue que Pérez no llegó a ser candidato por no presentar los avales al considerar que la Asamblea se constituyó irregularmente.

Todo esto apenas pareció rozar a Ángel Villar. Como casi no le ha rozado el escándalo de corrupción de la FIFA, donde ostenta el cargo de presidente sénior. En UEFA, como la presidencia tuvo que renovarse en septiembre por la sanción a Michel Platini, Villar coqueteó con presentarse, pero finalmente desistió tras ejercer de presidente interino durante la Eurocopa.

Jugador del Athletic Club (1970-1980) e internacional en 22 ocasiones, Villar empezó la carrera de Químicas pero es licenciado en Derecho. En 1986 fue elegido presidente de la federación Territorial Vizcaína y dos años después de la Española.n