Las tragedias del United y el Torino, entre los antecedentes

La campeona olímpica de natación Camille Muffa, la regatista Florence Arthaud y el boxeador Alexis Vastine, franceses, fallecieron junto a otras siete personas.

Cuatro años antes, el 7 de septiembre de 2011, 44 ocupantes del avión Yakovlev Yak-42D perecieron por un error del piloto. No sobrevivió ningún miembro del equipo de hockey sobre hielo ruso del Lokomotiv Yaroslav. El primer desastre que enlutó a jugadores de esta disciplina se registró a mediados del siglo pasado, en 1950, cuando trece jugadores y asistentes del equipo de la Fuerza Aérea Soviética perdieron la vida al estrellarse la aeronave que los transportaba cerca de la ciudad rusa de Sverdlovsk, hoy Ekaterimburgo.

Once años después, en 1961, todo el equipo de patinaje de Estados Unidos pereció cuando viajaba en una aeronave para disputar el Mundial de Bruselas.

La tragedia del Chapecoense recuerda a las sufridas en 1949 por el Torino y en 1958 por el Manchester United. El 4 de mayo de 1949, un avión Fiat G.212 de Italian Airlines se estrelló contra el muro de contención en la parte posterior de la Basílica de Superga, en la colina de Turín. 31 ocupantes fallecieron, entre ellos 18 futbolistas del Torino.

El 6 de febrero de 1958, el United perdió a ocho jugadores en el despegue abortado de su avión, que terminó impactando contra el aeropuerto de Múnich-Riem tras dos intentos fallidos.

Los jugadores del club de rugby uruguayo The Old Christians viajaban con familiares y amigos el 13 de octubre de 1972 en un Fairchild FH-227D, de la Fuerza Aérea Uruguaya, para disputar un partido en Santiago de Chile. Un error en el descenso originó la tragedia. 72 días después, 29 supervivientes fueron rescatados.

En 1987, 43 personas, entre ellos la plantilla del Alianza Lima, murieron cuando su avión se precipitó al mar. Sólo sobrevivió el piloto.

El 28 de abril de 1993, tres técnicos y 18 jugadores de la selección de Zambia perecieron al precipitarse al mar.n