Támara, a por el océano

La campeona olímpica y pentacampeona mundial Támara Echegoyen se convertirá en la primera española en formar parte de una tripulación de la Volvo Ocean Race –Vuelta al Mundo por etapas–, concretamente a bordo del barco español "Mapfre" y en la edición que se iniciará en Alicante el 22 de octubre próximo. Junto a la regatista pontevedresa estará también la estadounidense/australiana Sophie Ciszec. Ambas debutarán en la Rolex Fasnet Race, la travesía de la costa sur de Inglaterra con 605 millas (1.120,5 km), que se iniciará en Cowes (Reino Unido) el próximo 6 de agosto. El pasado miércoles partieron con el VO65 "Mapfre" de Sanxenxo rumbo a Cowes con toda la tripulación que comanda el campeón mundial y olímpico Xabi Fernández.

Echegoyen, de 33 años, medalla de oro en la clase Elliott (Match Race) de los Juegos Olímpicos de Londres 2012, comentó al respecto de su debut que : "La Rolex Fastnet Race es una buena prueba para saber hasta dónde puedo llegar". Haciendo más contexto de su paso a la vela oceánica, la pontevedresa añadió que "para llegar a este momento han sido meses duros de trabajo pero estoy muy contenta con el resultado porque gracias a la ayuda de todos y, sobre todo de las horas en el barco, he podido mejorar en este mundo que es tan nuevo para mí. Estoy muy agradecida por el esfuerzo y el tiempo que me han dedicado hasta ahora para poder mejorar a marchas forzadas".

La Rolex Fastnet Race será clave en este proceso, como ella misma subraya. "Es una buena prueba para saber hasta dónde puedo llegar y cuáles son las habilidades que necesito mejorar para ser un punto fuerte dentro del equipo. Es un punto de inflexión en esta carrera hacia la salida de la 'Volvo' y tengo que seguir aprendiendo", comentó la campeona olímpica.

"Támara lleva trabajando duro desde marzo, que empezó todo el equipo a navegar. Con todos los que he hablado, tanto con Pablo Arrarte como con Neal McDonald, que realiza las funciones de entrenador y director deportivo, están de acuerdo en que, como esperábamos, tiene una curva de aprendizaje importante y poco a poco va cogiendo confianza y aportando más al equipo", opinó Xabi Fernández. "Ahora vamos a hacer una regata, la Fastnet, que va a ser muy importante de cara a cómo la vemos en navegación de altura", anunció.

La tripulación del "Mapfre" para esta Rolex Fastnet Race estara formada por Xabi Fernández (ESP), patrón; Joan Vila (ESP), navegante; Pablo Arrarte (ESP), jefe de guardia; Rob Greenhalgh (GBR), jefe de guardia; 'Ñeti' Cuervas-Mons (ESP), proa y capitán del barco; Willy Altadill (ESP); Blair Tuke (NZL); Sophie Ciszek (USA/AUS) y Támara Echegoyen (ESP). La pontevedresa, finalmente, se ha decidido a dar el salto a la vela oceánica tras la decepción del cuarto puesto olímpico en Río en la clase 49erFX.n