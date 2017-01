El poso de la primera vuelta

Los cinco primeros clasificados del grupo gallego de Primera Nacional cerraron ayer la primera vuelta liguera con victoria, con el Calvo Xiria destacado en cabeza con cuatro puntos de renta sobre el Embutidos Lalinense. Ambos jugarían, a día de hoy, la fase de ascenso, algo que tratará de impedir en las 15 jornadas que restan el trío formado por Construcciones Castro Porriño –tercero a siete y a tres puntos, respectivamente, de primero y segundo–, Rodosa Chapela –a ocho y a cuatro– y Acanor Atlético Novás –a nueve y a cinco–.

Por abajo, las dos plazas de descenso están ocupadas por clubes vigueses, el Granitos Ibéricos y el Vilatrade Lavadores, que además cayeron en la última jornada de la primera vuelta. Es colista el Lavadores con sólo 3 puntos, mientras que el Carballal atesora 7. Un punto más tiene el Rasoeiro y tres más un grupo de cuatro equipos con 10 puntos formado por Magope Seis do Nadal, SAR Platic Omnium, Luceros y Academia Octavio.

Ya centrados en la jornada del fin de semana, el colista Lavadores –en el que se estrenó su fichaje procedente del Cisne Fabián González, autor de ocho goles– demostró orgullo en la pista del líder Calvo Xiria. Aguantó al tirón hasta el minuto 51, al que llegó con empate a 19. Un parcial de 8-1 en ese momento acabó con cualquier duda, pero los vigueses demostraron que aún no se han rendido. Al final, 33-25.

En menos problemas le puso el Magope Seis do Nadal al Embutidos Lalinense en tierras dezanas. Desde el 3-0 inicial, los locales mantuvieron siempre rentas cómodas hasta hacerse con un encuentro sencillo para ellos (33-24).

El veterano Pablo Sánchez se estrenó el sábado en el Construcciones Castro Porriño resultando determinante con su último gol a falta de medio minuto, el que situó el marcador en el 27-25 final ante un Serviauto Bueu que puso en serios problemas a los de Miguel Sánchez. Hubo varios momentos durante el partido en el que todo parecía controlado para los locales, pero los buenenses no se rindieron y del 25-20 a falta de diez minutos se pasó a un emocionante 26-25 a falta de tan solo uno. Ahí apareció Pablo Sánchez.

También hubo de sudar lo suyo el Rodosa Chapela para no verse superado en A Cañiza. El duelo se decidió en los últimos seis minutos del encuentro, a los que se llegó con empate a 21 goles. Una exclusión del local Andrés Piñeiro fue aprovechada por los de Fran Teixeira para lograr un rápido parcial a favor de 0-3 que desniveló la contienda. A partir de ahí, lo máximo que se llegaron a acercar los locales fue a dos goles y los dos puntos se fueron camino a Chapela (23-26).

En cuanto al Acanor Novás, vivió un partido más sencillo de lo esperado en su pista ante la SAR Plastic Omnium, en el día de la despedida del conjunto local de Nico López. Los de Ismael Martínez adquirieron rentas tranquilizadoras en la recta final de la primera parte que después fueron administrando con acierto (29-20).

En el pabellón vigués de As Travesas, la emoción presidió el duelo entre un Academia Octavio sin su goleador Simic y el Luceros. Continuos empates, rentas mínimas y muchas exclusiones parieron un final de infarto. Eloy empató para el Luceros a falta de 47 segundos para el final y el Octavio, pese a disponer de un tiempo muerto, no logró marcar y acabó sufriendo la descalificación a falta de tres segundos de Dani Fernández (24-24).

Por último, al Granitos Ibéricos lo tumbó en su pista el filial del Teucro en otro partido igualado (29-31) que mantiene a los vigueses penúltimos.n