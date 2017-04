Márquez vuelve a la cima

El español Marc Márquez (Repsol Honda RC 213 V) neutralizó el 'Efecto Viñales', que había ganado las dos primeras carreras de la temporada, al sumar su quinta victoria consecutiva en el Gran Premio de Austin, que se disputó en el circuito de Las Américas.

La victoria le permite a Marc Márquez ascender de la octava a la tercera plaza del campeonato, en el que ahora es líder por seis puntos, 56 contra 50, el italiano Valentino Rossi (Yamaha YZR M 1) frente al español Maverick Viñales (Yamaha YZR M 1), y el vigente campeón del mundo suma 38 puntos.

Pero en la salida, Dani Pedrosa sorprendió a Marc Márquez al enfilar la curva inicial del trazado americano en primera posición mientras Jorge Lorenzo (Ducati Desmosedici GP17) hizo también una buena salida y se enzarzó en una pelea de tú a tú con el propio Viñales, el piloto que peor salida realizó de los que ocupaban un puesto en la primera línea.

Tras el giro inicial, Pedrosa y Márquez se encontraban por delante del italiano Valentino Rossi (Yamaha YZR M 1), que tampoco falló en la salida, en tanto que Viñales le ganó inicialmente la pelea a Lorenzo para pasar cuarto por línea de meta, aunque una vuelta más tarde el español de Yamaha se fue por los suelos en la curva 17 sin posibilidad alguna de continuar en carrera, en donde Pedrosa ostentó el rol de líder pero con Márquez pegado a su rebufo y Rossi a menos de un segundo de distancia.

El piloto de Repsol Honda y vigente campeón del mundo de MotoGP se dio cuenta que por detrás se acercaban Rossi y Zarco, que tuvieron un toque literal y el italiano tuvo que salirse del trazado para evitar la caída, lo que le supuso una penalización de tres décimas de segundo que no supuso ninguna pérdida de posición al final de la carrera.

Márquez dio muestras más que evidentes de no querer cometer un nuevo error en forma de caída que no podía permitirse y por eso aguantó más tiempo del previsto tras la estela de su compañero en Repsol Honda, a la espera de un momento fácil y oportuno para intentar conseguir su quinta victoria consecutiva en el circuito de Las Américas, lo que sucedió en el noveno giro de la carrera.

Pedrosa intentó en un par de ocasiones volver a superar a Márquez, sin éxito, pero esa lucha permitió a Rossi acercarse a ellos a escasamente 1,3 segundos a falta de ocho vueltas. A partir de ese momento, el líder del Repsol Honda tiró –vuelta rápida de carrera en la 15– y se escapó para vencer en solitario por delante de Rossi y Pedrosa.

Por otra parte, el italiano Franco Morbidelli (Kalex) se adjudicó su tercera victoria consecutiva de Moto2 y le acompañaron en el podio el suizo Thomas Luthi (Kalex) y el japonés Takaaki Nakagami (Kalex), con Alex Márquez (Kalex) como el mejor español en la cuarta plaza.

Por último, el italiano Romano Fenati (Honda) rompió la racha de dos victorias consecutivas del español Joan Mir (Honda) al adjudicarse el triunfo en Moto3, después de verse beneficiado de la caída que sufrió otro español, Arón Canet (Honda), cuando era líder de la carrera tras salir desde la mejor posición de la parrilla de salida. n