Gómez Noya: "Tengo ganas de volver a competir"

"Asumí el golpe relativamente pronto y me centré en recuperarme. Ahora estoy con ilusión porque después de tanto tiempo parado tengo ganas de volver a competir, de volver a disfrutar del deporte, de volver a entrenar bien", declaró el reciente ganador del premio Princesa de Asturias de los Deportes.



Gómez Noya participó en el Pazo da Cultura de Pontevedra, ciudad en la que reside desde hace varios años, en un acto organizado por la aseguradora Caser, uno de sus patrocinadores, dentro de su campaña "Corazón de Campeones".



Durante su intervención, el triatleta explicó a los jóvenes asistentes que el "talento" es importante pero "sin esfuerzo y perseverancia" no se cosechan los éxitos deportivos.



De cara al futuro, Gómez Noya afirmó encarar la nueva temporada "con el ánimo renovado" después del palo que supuso no competir en la cita olímpica, para la que había enfocado toda su planificación deportiva del 2016



El deportista no ocultó su satisfacción por haber recibido el Premio Princesa de Asturias, un galardón que espera que ayude a dar "prestigio" y "popularidad" al triatlón: "Es un reconocimiento a los valores de superación, espíritu de lucha, compañerismo y humildad del deporte".