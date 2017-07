Garbiñe Muguruza espera "creérmelo" ante Venus

Veinticuatro horas antes de disputar por segunda vez la final de Wimbledon y la tercera en su carrera del Grand Slam, la española Garbiñe Muguruza dijo ayer que lo que más le sorprende de su rival, la estadounidense Venus Williams, es el hecho de todavía tenga "ese hambre por ganar, que todavía siga jugando, que tenga la motivación y siga viniendo a los torneos. No me imagino yo así".

Garbiñe ha ganado en una ocasión a Venus, fue en Roma el año pasado, donde parece que sacó conclusiones. "El partido de Roma va a ayudar. Fue un partido que jugué bien, pude cambiar ciertas cosas para que fuera de mi lado, era una pista muy diferente (tierra) pero sé que aquí es una de las mejores jugadores de hierba que ha habido. El partido tendrá peloteos más rápidos", dijo.

"Todavía tengo que jugar", respondió cuando se le preguntó si se siente favorita para el triunfo, "las dos tenemos oportunidades. Me veo con más oportunidades que hace cinco días. Quiero salir a la pista y pensar que puedo ganar y creérmelo". Y añadió que "voy a tener que jugar muy bien, tener acierto y salir a la pista lo más tranquila posible, tampoco hay mucho secreto".

Federer-Cilic, la final

Roger Federer se impuso ayer al checo Tomas Berdych, por 7-6 (4), 7-6 (4) y 6-4 y alcanzó por undécima vez la final de Wimbledon, donde intentará mañana contra Marin Cilic lograr su octavo título. Antes, Cilic venció a Sam Querrey, por 6-7 (6), 6-4, 7-6 (3) y 7-5.