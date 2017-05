El favorito y el meritorio

El Barcelona buscará hoy, en el madrileño Vicente Calderón, cerrar un ciclo con un nuevo título –sería el noveno en las tres temporadas que ha estado Luis Enrique Martínez como entrenador–, ante un Deportivo Alavés que persigue el sueño de levantar la Copa del Rey en su primera final de la competición. Para el Barça, 'rey de Copas' con 28 títulos, será su trigésimo novena final –cuarta consecutiva– y, de lograr la victoria, encadenaría tres temporadas levantando el trofeo del KO.

Intentará hacerlo el conjunto azulgrana sin Sergi Roberto, un fijo en el lateral derecho, ni Luis Suárez, ilustre miembro del tridente ofensivo, ya que ambos están sancionados. Los lesionados Jérémy Mathieu, Rafinha Alcántara y Aleix Vidal completan la lista de bajas para este partido, aunque este último ha empezado a entrenarse esta semana con sus compañeros tras superar una grave lesión de tobillo, y el propio Luis Enrique no ha descartado que puede recibir el alta hoy mismo.

Sin Sergi Roberto, el puesto en la derecha de la zaga podría ser para Javier Mascherano, ya recuperado de las molestias musculares que le impidieron disputar las dos últimas jornadas de Liga, mientras que Paco Alcácer se postula como el hombre que hará de Suárez en la punta de ataque. También regresará al once Gerard Piqué, que volverá a formar pareja en el eje de la zaga con Samuel Umtiti tras superar un virus intestinal que le ha tenido dos semanas de baja. Jordi Alba completará la línea defensiva en la lateral izquierdo.

La medular será la habitual, con Sergio Busquets de pivote defensivo e Ivan Rakitic y Andrés Iniesta como volantes, mientras que Leo Messi y Neymar da Silva acompañarán a Alcácer en el tridente ofensivo azulgrana. Y, como ha venido siendo norma en la competición, Jasper Cillessen será el meta titular en detrimento de Marc-André Ter Stegen.

Llega a esta final el Barcelona con la sensación de que el título copero es el último bálsamo que le queda para curar las heridas de este curso, donde no ha sabido competir lejos del Camp Nou cuando llegaron los cruces en la Liga de Campeones y ha desaprovechado, indolente, la ocasión de reeditar el título de Liga.

Un estado de ánimo diferente al del Deportivo Alavés, que afronta su primera final copera en sus 96 años de historia, la segunda tras la disputa de la final de la Copa de la UEFA ante el Liverpool hace 16 años en Dortmund (Alemania). Los albiazules, que eliminaron al Celta en semifinales, no se han dejado llevar por la euforia de la clasificación a esta final y, a pesar de conseguir el objetivo de la permanencia (han acabado novenos en la clasificación), han sido fieles a su estilo y no han levantado el pie del acelerador en la recta final del campeonato liguero, lo que les ha permitido llegar con tensión y buenas sensaciones a esta final.

A pesar de la inexperiencia del club vitoriano en estas lides, varios de sus integrantes han vivido estos retos extraordinarios como Ibai Gómez y Gaizka Toquero, con el Athletic Club, y Alexis Ruano, que ya levantó el título con el Valencia en la temporada 2007-08. Además, el colombiano Dani Torres o el propio entrenador Mauricio Pellegrino, en su época de jugador, ya han vivido en sus carnes la sensación de disputar una final de esta índole.

La única baja para este encuentro es la de Víctor Laguardia, lesionado de larga duración, mientras que el ítalo-brasileño Rodrigo Ely se encuentra en plenas facultades tras superar los problemas musculares que le impidieron disputar el último encuentro liguero.

El técnico argentino maneja dos alternativas tácticas y podría plantear una defensa de cinco hombres, que tan buen resultado le dio en el Camp Nou, donde los albiazules se impusieron por 1-2; aunque el contratiempo provocado por la lesión de Víctor Laguardia podría hacer que el 'Flaco' mantenga la habitual línea de cuatro zagueros.

El once podría estar formado por Fernando Pacheco en la portería, una línea de cinco defensas con los centrales Alexis Ruano, Rodrigo Ely y Zou Feudal, que permitirán más recorrido por banda para Kiko Femenía y Theo Hernández. En el centro del campo llevará la manija del equipo Marcos Llorente flanqueado por Manu García y contarán con el apoyo de Édgar Méndez, máximo goleador albiazul en Copa, e Ibai Gómez, quienes intentarán conectar con el carioca Deyverson, que será la referencia ofensiva.

Barcelona: Cillessen; Mascherano, Piqué, Umtiti, Jordi Alba, Sergio Busquets, Rakitic, Iniesta, Messi, Paco Alcácer, Neymar.

Deportivo Alavés: Pacheco; Femenía, Alexis o Vigaray, Ely, Feddal, Theo; Marcos Llorente, Manu García, Ibai, Méndez o Toquero; Deyverson.