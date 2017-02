Castillejo le da la victoria al Villarreal en el tiempo de descuento

El Villarreal se llevó una victoria de Anoeta que le permite acercarse a la quinta plaza ocupada por la Real Sociedad, tras ganar en el tiempo de descuento con un gol de Samu Castillejo en un partido que había dominado claramente el conjunto local.



El encuentro se presentaba favorable a priori para los realistas, a pesar de que sólo hay un puesto de diferencia en la tabla, porque los vascos están con la moral por las nubes tras sus últimas victorias y el conjunto de Fran Escribá llegaba en un mal momento anímico tras su goleada (0-4) ante el Roma este jueves.



La Real corroboró esas sensaciones en una primera mitad en la que dominó a los castellonenses a placer, con picos de posesión rozando el 80%, ante una formación amarilla que se encontraron perdida sobre el terrero de juego tras recibir un primer susto en el inicio de encuentro, al rematar Raúl Navas un balón que rozó el poste.



El cuadro donostiarra, con las sensibles bajas de sus dos hombres gol, Willian José y Agirretxe, impuso un estilo de juego muy dinámico, con un fútbol al primer toque y la llegada constantes por las bandas, mientras que el Villarreal se defendía bien pero siempre con la sensación de que podía encajar el gol en cualquier momento.



El equipo valenciano no tiraría a puerta y Gero Rulli, el cancerbero argentino de la Real, se ahorró comprar la entrada para tener una privilegiada posición para seguir el encuentro durante los primeros 45 minutos.



El mexicano Carlos Vela, a tres para el final, enviaría una falta directa sobre el larguero de un Villarreal que esperaba el tiempo de descanso para intentar mejorar sus prestaciones.



Más de lo mismo en el inicio de la segunda parte, la Real con llegadas constantes pero sin rematar sus acciones ofensivas y un Villarreal que no se sabía si estaba agazapado para esperar su oportunidad o porque no tenía ideas para contrarrestar la primacía local.



Su oportunidad llegaría en el minuto 51 tras un grave error de Rulli que dejó su puerta vacía en un intento de hacerse con un balón ante Bakambu y éste elevó su remate por encima del travesaño en la mejor ocasión hasta ese momento para haber hecho gol.



La fortaleza de la Real volvió a quedar patente en dos ocasiones casi seguidas de los blanquiazules, la primera en un disparo de Carlos Vela al saque de una falta y un cabezazo de Juanmi que también rondó el gol, pero el balón se resistía a entrar en este partido matinal.



El equipo que no remata termina pagándolo caro y en el tiempo de descuento Samu Castillejo, libre de marca en el área local, batía a Rulli y desataba la euforia en el banquillo de un equipo villarrealense que no terminaba de creerse el triunfo en el último instante.



0.- Real Sociedad: Rulli; Odriozola, Navas, Iñigo Martínez, Yuri; Illarramendi, Zurutuza, Xabi Prieto (Canales, min. 71); Juanmi (Bautista, min. 65), Carlos Vela y Oyarzabal (Concha, min. 78).



1.- Villarreal C.F.: Asenjo; Musacchio, Costa, Trigueros (Rodrigo, min. 46), Mario; Álvaro González, Dos Santos (Sansone, min 67), Bruno, Adrián; Bakambu y Cheryshev (Castillejo, min. 79).



Goles: 0-1, min. 90: Castillejo.



Árbitro: Hernández Hernández. (Las Palmas). Amonestaciones a Xabi Prieto, Navas, Cheryshev, Mario, Rodrigo y Bruno.



Estadio: 21.691 espectadores en el estadio de Anoeta que albergaba el partido número 500 de la Real desde su inauguración en 1993