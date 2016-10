El Camp Nou se llena, de nuevo, de banderas independentistas ante el City

Como viene siendo habitual en los últimos partidos de la Liga de Campeones, una parte mayoritaria del público que ha asistido al partido entre el Barcelona y Manchester City ha dedicado, además, una sonora pitada al himno de la máxima competición europea y, al acabar la música, han entonado cánticos de "¡Independencia!".



Además, se ha desplegado una pancarta en uno de los laterales del Camp Nou con el mensaje "Welcome to Catalonia" ("Bienvenidos a Cataluña").



La iniciativa, promovida por La Asamblea Nacional Catalana (ANC), Òmnium Cultural, la Plataforma Pro Seleciones Deportivas Catalanas y la asociación de juristas Drets, se incluye también en defensa de las instituciones catalanas "amenazadas por la constante judicialización impuesta por el gobierno español", según los organizadores.



No es la primera vez que dichas entidades soberanistas reparten banderas independentistas antes de un partido de la Liga de Campeones del Barcelona.



El pasado septiembre, coincidiendo con el partido ante el Celtic de Glasgow, repitieron la misma acción en respuesta a las sanciones que la UEFA ha impuesto al club azulgrana por la exhibición de `estelades`.



Al partido de este miércoles han asistido el presidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, la presidenta del Parlamento de Cataluña, Carme Forcadell, y el vicepresidente del gobierno catalán, Oriol Junqueras, entre otras autoridades.